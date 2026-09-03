Portugal Mundo Sociedade CPLP Rússia economia Desporto Ciência
News All >

Demanda agrícola eleva preços do diesel ao pico de quatro anos no Brasil

economia

O início da temporada de plantio no Brasil elevou os preços do óleo diesel aos níveis mais altos em quatro anos. A alta é resultado da coincidência entre o pico sazonal de demanda interna e interrupções nas cadeias globais de suprimento de derivados de petróleo.

Нефтяной танкер Oak Weaver
Photo: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены
Нефтяной танкер Oak Weaver

O Brasil ocupa a posição de segundo maior importador de diesel do mundo, atrás apenas da Austrália. O ápice do consumo ocorre em setembro, período que concentra o plantio de soja e algodão e a colheita do milho safrinha. Nesse intervalo, a demanda por combustível para maquinário agrícola e transporte de carga sobe cerca de 200 mil barris por dia em relação aos períodos de baixa.

O mercado global de diesel enfrenta pressões em três frentes principais:

  • Exportações russas: a Rússia, um dos principais fornecedores, reduziu a exportação de combustível devido a ataques contra refinarias. Dados da Bloomberg indicam que as importações de diesel russo para o Brasil em julho caíram mais da metade em comparação a maio.
  • Logística no Oriente Médio: as remessas provenientes dos Emirados Árabes Unidos e da Arábia Saudita enfrentam restrições devido à instabilidade da navegação no Estreito de Ormuz.
  • Dependência dos EUA: para compensar a falta de outras fontes, o Brasil intensificou as compras de produtores americanos. Em julho, o volume de importações dos Estados Unidos atingiu o patamar máximo em quase quatro anos.

Segundo o analista financeiro Nikita Volkov, a migração brusca do Brasil para o mercado americano, somada à alta demanda interna nos EUA, pode pressionar os preços do combustível dentro do próprio território estadunidense.

A produção nacional brasileira não supre a demanda total. De acordo com a Rystad Energy, as refinarias brasileiras operam com taxa de utilização de aproximadamente 95%. Apesar do alto índice de eficiência, o volume produzido é insuficiente para atender ao pico do setor agrícola.

O aumento dos custos de combustível para os produtores rurais brasileiros pode elevar o preço final da soja, café, algodão e açúcar nas cadeias globais de suprimentos.

Subscrever Pravda Telegram channel, Facebook, Twitter

Author`s name Evgenia Rumyantseva
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
Agora a ler
Cereja e ultramar dominam as tendências de moda para o outono 2026
Mulher
Cereja e ultramar dominam as tendências de moda para o outono 2026
Como escolher o jeans ideal para alongar a silhueta de quem tem baixa estatura
Mulher
Como escolher o jeans ideal para alongar a silhueta de quem tem baixa estatura
Mais populares
Tons profundos e saturados dominam a paleta de unhas desta temporada

A nova temporada de unhas deixa de lado o maximalismo vibrante para adotar uma estética baseada em tons que remetem à natureza e à sofisticação.

Tons profundos e saturados dominam a paleta de unhas desta temporada
Anna Morozova explica a importância de peças estruturadas para a silhueta
Anna Morozova explica a importância de peças estruturadas para a silhueta
Acessórios de pele voltam ao guarda-roupa urbano para 2026/27
Estudo preliminar aponta evento incomum em detector de partículas massivas
1.º Seminário Geopolítico Arresala: "O Irã e as Mudanças Geopolíticas" Amyra El Khalili Dois cronistas do Brasil Adilson Roberto Gonçalves Mulheres: respeito tem de começar cedo Freitas Jolivaldo
Como evitar o efeito máscara na maquiagem do rosto
Análise de gastos energéticos: desempenho de Apple, Samsung, Garmin e Fitbit
Medo de dor no dentista: quando a escolha da anestesia requer atenção
Medo de dor no dentista: quando a escolha da anestesia requer atenção
últimos materiais
Kamchatka terá novo porto marítimo com foco em terminais petrolíferos
Paracetamol ou ibuprofeno: quando a escolha errada pode sobrecarregar os órgãos
Zinco e selênio na alimentação: onde encontrar esses minerais para a saúde
Análise de gastos energéticos: desempenho de Apple, Samsung, Garmin e Fitbit
Medo de anestesia geral: principais preocupações e a realidade clínica
Atletas russos no esqui e snowboard: as novas regras para a temporada 2026/27
Cintura larga após os 40? Estes exercícios focam nos músculos profundos
Mitsubishi Outlander: falha em câmeras de ré gera recall de milhares de unidades
Islândia rejeita União Europeia: Por que a soberania natural pesou mais que a integração?
Carro de traficante em uso oficial: a polêmica manobra que gerou cinco frentes investigativas
EnglishРусскийDeutschFrançaisSpain
Mapa Arquivo Sobre Os autores
Seleccione o erro ortográfico com o rato e carregue em Ctrl+Enter

Copyright © 1999-2026, «PRAVDA.Ru».

When reproducing our materials in whole or in part, hyperlink to PRAVDA.Ru should be made. The opinions and views of the authors do not always coincide with the point of view of PRAVDA.Ru's editors.