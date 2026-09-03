Demanda agrícola eleva preços do diesel ao pico de quatro anos no Brasil

O início da temporada de plantio no Brasil elevou os preços do óleo diesel aos níveis mais altos em quatro anos. A alta é resultado da coincidência entre o pico sazonal de demanda interna e interrupções nas cadeias globais de suprimento de derivados de petróleo.

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O Brasil ocupa a posição de segundo maior importador de diesel do mundo, atrás apenas da Austrália. O ápice do consumo ocorre em setembro, período que concentra o plantio de soja e algodão e a colheita do milho safrinha. Nesse intervalo, a demanda por combustível para maquinário agrícola e transporte de carga sobe cerca de 200 mil barris por dia em relação aos períodos de baixa.

O mercado global de diesel enfrenta pressões em três frentes principais:

Exportações russas: a Rússia, um dos principais fornecedores, reduziu a exportação de combustível devido a ataques contra refinarias. Dados da Bloomberg indicam que as importações de diesel russo para o Brasil em julho caíram mais da metade em comparação a maio.

a Rússia, um dos principais fornecedores, reduziu a exportação de combustível devido a ataques contra refinarias. Dados da Bloomberg indicam que as importações de diesel russo para o Brasil em julho caíram mais da metade em comparação a maio. Logística no Oriente Médio: as remessas provenientes dos Emirados Árabes Unidos e da Arábia Saudita enfrentam restrições devido à instabilidade da navegação no Estreito de Ormuz.

as remessas provenientes dos Emirados Árabes Unidos e da Arábia Saudita enfrentam restrições devido à instabilidade da navegação no Estreito de Ormuz. Dependência dos EUA: para compensar a falta de outras fontes, o Brasil intensificou as compras de produtores americanos. Em julho, o volume de importações dos Estados Unidos atingiu o patamar máximo em quase quatro anos.

Segundo o analista financeiro Nikita Volkov, a migração brusca do Brasil para o mercado americano, somada à alta demanda interna nos EUA, pode pressionar os preços do combustível dentro do próprio território estadunidense.

A produção nacional brasileira não supre a demanda total. De acordo com a Rystad Energy, as refinarias brasileiras operam com taxa de utilização de aproximadamente 95%. Apesar do alto índice de eficiência, o volume produzido é insuficiente para atender ao pico do setor agrícola.

O aumento dos custos de combustível para os produtores rurais brasileiros pode elevar o preço final da soja, café, algodão e açúcar nas cadeias globais de suprimentos.