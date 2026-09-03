Kamchatka terá novo porto marítimo com foco em terminais petrolíferos

Um novo porto marítimo será construído no distrito de Olyutorsky, na região de Kamchatka. Atualmente, o projeto está na fase de delimitação de terrenos e realização de estudos técnicos e de engenharia.

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A infraestrutura será implantada em etapas, com foco inicial em um complexo de terminais petrolíferos com capacidade de movimentação de 40 milhões de toneladas de carga por ano. O investimento estimado para a primeira fase é de aproximadamente 140 bilhões de rublos.

Segundo Alexei Krupin, especialista em financiamento de projetos, esse montante representa o volume de capital necessário para o início das operações, e não o valor já aportado no empreendimento.

Kirill Kamenev, vice-diretor de atração de investimentos da Corporação de Desenvolvimento do Extremo Oriente e do Ártico, afirma que o terminal funcionará como um ponto de transbordo entre navios de classe glacial e embarcações convencionais. O objetivo é reduzir os prazos e os custos de transporte de mercadorias aos consumidores.

A criação do porto visa garantir a regularidade no fornecimento de recursos energéticos, mitigando a limitação da janela de navegação na rota do Ártico.