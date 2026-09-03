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Gigantes automotivas enfrentam um colapso histórico: mudanças drásticas abalaram as fundações do setor

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Produção automotiva na UE recua pelo terceiro ano consecutivo

A indústria automobilística da União Europeia enfrentará sua terceira queda anual seguida em 2026. De acordo com analistas da seguradora Crédito y Caución, a produção deve retrair 0,6% no próximo ano. Para 2027, a previsão é de uma recuperação modesta de 1,2%.

Умная дорога и электромобиль
Photo: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Умная дорога и электромобиль

O declínio afeta principalmente os maiores polos produtores do bloco: Alemanha, França, Itália e Espanha. O cenário é resultado de tarifas comerciais, a transição irregular para a mobilidade elétrica e a queda na confiança dos consumidores.

Fatores de risco e concorrência chinesa

A instabilidade geopolítica impacta diretamente a cadeia de suprimentos. Recentemente, a indústria de veículos elétricos foi ameaçada por anúncios da China sobre controles na exportação de terras raras, embora o governo chinês tenha recuado posteriormente.

No mercado interno, a inflação reduziu o poder de compra das famílias, impulsionada em parte pela alta dos preços de energia decorrente do conflito no Oriente Médio. Essa perda de competitividade abre espaço para fabricantes chineses, que possuem apoio estatal e ciclos mais rápidos de inovação e lançamento de modelos.

Análise de mercado: Segundo a Crédito y Caución, fabricantes europeus focados em motores a combustão correm risco de desaparecimento caso não redirecionem seus investimentos para a eletrificação.

Perspectivas para 2030 e ajustes setoriais

Apesar da crise na produção geral, a demanda por veículos elétricos e eletrificados deve crescer, atingindo 59% das vendas totais até 2030.

A transição, porém, gera pressões financeiras imediatas. Fabricantes alemães já implementam cortes de custos e demissões de dezenas de milhares de funcionários para tentar manter a competitividade. Paralelamente, o setor enfrenta a redução de margens de lucro, insolvências e a recusa de bancos em financiar fornecedores da indústria tradicional.

Os analistas concluem que a estabilização do setor dependerá de políticas públicas de incentivo à compra de veículos elétricos, alinhadas às metas de redução de emissões poluentes.

Fonte: Este artigo foi adaptado de uma publicação original da RTP Notícias, da Rádio e Televisão de Portugal (RTP).

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Author`s name Petr Ermilin
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