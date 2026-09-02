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Economistas propõem mudar cálculo da economia informal na Rússia

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Economistas da Escola Superior de Economia (HSE) propõem a alteração da metodologia de cálculo da economia informal na Rússia para corrigir a superestimativa do setor sombrio. A análise baseada nos novos padrões da Organização Internacional do Trabalho (OIT) indica que a abordagem atual do Rosstat aglutina diferentes perfis de agentes em uma única categoria, distorcendo os dados do mercado de trabalho.

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Photo: создано с помощью нейросети OpenAI (DALL·E) is licensed under OpenAI, 2025
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A proposta central é a separação conceitual entre "setor informal" e "emprego informal". Atualmente, o sistema de contabilização russo, sem alterações desde 1998, foca no status da empresa ou da atividade como um todo. Isso gera distorções estatísticas: profissionais que operam legalmente, pagam impostos e possuem registro oficial acabam classificados como parte da economia informal devido a critérios obsoletos.

As diretrizes da OIT de 2023 sugerem que a formalidade seja avaliada não apenas pela organização, mas pelas condições individuais de trabalho. Os critérios definidores passam a ser a existência de contrato formal, o pagamento de contribuições previdenciárias e o acesso a direitos como férias remuneradas e licença médica. Essa distinção permite identificar casos em que um trabalhador atua em uma empresa formal, mas mantém um vínculo informal, sem garantias sociais.

Um ponto crítico do estudo é a reclassificação dos empreendedores individuais (IP), advogados e tabeliães. Atualmente, esses profissionais são frequentemente contabilizados no setor informal. Os pesquisadores da HSE defendem a transferência desses agentes para o setor formal, dado que possuem registro oficial, recolhem impostos e podem contratar pessoal e participar de compras governamentais.

O impacto nos números é significativo. Dados do Rosstat indicam que, em 2025, mais de 15 milhões de pessoas (20,3% da força de trabalho) estão no setor informal. A precisão dos critérios poderia reduzir drasticamente esse índice.

O estudo, publicado no Jornal Econômico da HSE, não resolve a questão dos profissionais autônomos (self-employed), cujo regime tributário específico não se encaixa nos esquemas internacionais simples e exige análise apartada.

Anna Lukyanova, diretora científica do Centro de Estatísticas do Trabalho e Salários do ISIEZ HSE, afirma que a prática estatística russa está defasada em relação aos padrões internacionais. Segundo a especialista, a nova abordagem permitiria avaliar o emprego informal focando nas condições reais do trabalhador, e não apenas no status da firma.

Embora a análise fundamente a migração dos empreendedores individuais para o setor formal, a implementação dessas mudanças pelo Rosstat exigiria a reformulação completa do sistema de coleta de dados primários.

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Author`s name Anastasiya Zhukova
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
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