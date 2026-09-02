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IA física migra de protótipos para operação industrial em larga escala

economia

Especialistas da Amazon Robotics, Teradyne Robotics e Cobot debaterão a transição da chamada "IA física" de protótipos experimentais para a operação industrial. O debate ocorrerá no painel "Além da Demonstração: IA em Tarefas Industriais", durante a conferência RoboBusiness 2026, em Santa Clara. O objetivo central é a implementação de algoritmos em ambientes reais de clientes para viabilizar a movimentação autônoma e a manipulação de objetos.

Гуманоидные роботы на фабрике
Photo: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Гуманоидные роботы на фабрике

A prioridade tecnológica agora recai sobre ferramentas que gerem valor comercial mensurável, com foco em três eixos principais: visão computacional e aprendizado de máquina para navegação em ambientes dinâmicos; gestão de frotas de robôs para ampliar a capacidade de escoamento de armazéns e fábricas; e sistemas de atualização remota de software com manutenção preditiva.

A Amazon Robotics já aplica esse modelo em escala. O manipulador Robin processou bilhões de remessas, enquanto o sistema Vulcan Stow realizou o armazenamento de mais de um milhão de itens.

Segundo Alexander Morozov, engenheiro automotivo e especialista em testes e certificação, a migração de modelos laboratoriais para a logística em série exige que, além da precisão dos algoritmos, a estabilidade do sistema seja comprovada sob as cargas reais do ciclo de trabalho.

Outro ponto central é a adaptação da IA para robôs colaborativos (cobots) e robôs móveis autônomos (AMR). Na Teradyne Robotics, a integração de IA visa criar sistemas capazes de reagir às ações humanas em tempo real, o que demanda alta velocidade de processamento de dados dos sensores e latência mínima no controle.

O uso de modelos fundamentais está simplificando o treinamento de robôs para manipulações complexas. A tecnologia elimina a necessidade de programação manual de cada movimento, reduzindo o tempo de reconfiguração das linhas de produção durante a troca de portfólio de produtos.

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Author`s name Anastasiya Zhukova
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
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