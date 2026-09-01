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Rússia dobra transporte ferroviário de grãos para o Cazaquistão em 2026

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A Rússia dobrou o volume de transporte ferroviário de grãos para o Cazaquistão nos primeiros sete meses de 2026. Entre janeiro e julho, 2,7 milhões de toneladas de cereais atravessaram as fronteiras, revertendo a queda registrada entre 2024 e 2025, período em que as importações recuaram devido a restrições e boas safras locais na república.

Казахстан. Пожилой мужчина в казахском костюме
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Казахстан. Пожилой мужчина в казахском костюме

Os grãos lideraram o crescimento das exportações operadas pela RZD nessa rota. No total, o fluxo de carga para o Cazaquistão subiu 13,8% no período, atingindo 19,9 milhões de toneladas. Outros volumes expressivos incluem derivados de petróleo (4,4 milhões de toneladas, alta de 1,1%) e metais ferrosos (3,6 milhões de toneladas, alta de 9,7%).

A tendência de alta no modal ferroviário foi impulsionada por mudanças regulatórias: desde 27 de julho de 2026, o Cazaquistão proibiu a importação de trigo via transporte rodoviário por seis meses, mantendo a permissão apenas para trens, segundo o analista financeiro Nikita Volkov.

A recuperação do comércio começou no final de 2025. Entre setembro e dezembro daquele ano, o Cazaquistão importou 531 mil toneladas de trigo russo, sendo 310 mil transportadas por trilhos. No primeiro trimestre de 2026, a aceleração foi segmentada: as remessas de milho cresceram 3,5 vezes, a cevada subiu 35% e a aveia registrou alta de 24,5 vezes.

O cenário contrasta com 2024, quando a importação de grãos russos totalizou 1,93 milhão de toneladas (queda de 32% em relação a 2023), compostas por 1,65 milhão de toneladas de trigo, 199 mil de cevada e 51 mil de centeio. Na temporada 2024/25, a entrada de trigo caiu para a faixa de 383 mil a 500 mil toneladas, comparado a 2,2 milhões na temporada 2023/24 e 3,2 milhões em 2022/23.

Parte das cargas atuais utiliza o território cazaque como trânsito para destinos na China, Uzbequistão, Quirguistão e Turcomenistão.

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Author`s name Petr Ermilin
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