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Rússia e China planejam desenvolvimento conjunto da Ilha Bolshoy Ussuriysky

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Habarovsk sediará, entre 4 e 6 de setembro, o II Fórum Russo-Chinês, com foco central no desenvolvimento conjunto da Ilha Bolshoy Ussuriysky. O evento, que ocorre logo após o Fórum Econômico do Leste (VEF-2025), deve reunir mais de 3 mil participantes, incluindo uma delegação expressiva da China.

Река Амур, Хабаровск, Россия
Photo: commons.wikimedia.org by Czochralski
Река Амур, Хабаровск, Россия

A agenda do fórum prioriza a consolidação de acordos comerciais e a identificação de novos vetores de crescimento econômico, tecnológico e humanitário. Para a região de Khabarovsk, a China consolida-se como um dos principais parceiros no processo de redirecionamento da economia russa para os mercados da Ásia-Pacífico, impactando diretamente a logística, o turismo e as trocas comerciais.

A programação inclui mais de 30 sessões temáticas, com destaque para a plenária sobre desenvolvimento sustentável. Entre os pontos centrais estão a definição do status da Ilha Bolshoy Ussuriysky, a criação de novos corredores de transporte e a viabilidade do Rio Amur como via de tráfego internacional. O evento também abriga a 30ª reunião da Subcomissão de Transportes da Comissão Intergovernamental Russo- Chinesa e encontros sobre cooperação internacional e exportação para as regiões do Extremo Oriente e Sibéria.

O escopo de discussões abrange setores estratégicos, como:

  • Infraestrutura de investimentos, cooperação industrial e exportação agrícola;
  • Sistemas de pagamentos internacionais, moedas digitais, inteligência artificial e tecnologia espacial;
  • Energias renováveis, tecnologias médicas e ecologia fronteiriça;
  • Intercâmbios educacionais e padrões de formação profissional.

No segmento de negócios (B2B), participam delegações de 7 regiões russas e 10 províncias chinesas. Estão representadas 15 áreas industriais, com maior atividade nos setores de produção alimentar, pesca, maricultura, agronegócio, construção civil, engenharia mecânica e indústria têxtil. Também integram as negociações as áreas de metalurgia, energia, finanças, química e logística.

A Ilha Bolshoy Ussuriysky funciona como zona piloto para testar mecanismos de gestão conjunta, acesso a investimentos e integração de transportes, servindo de modelo para a aplicação desses processos em outros trechos da fronteira entre Rússia e China.

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Author`s name Dmitriy Sokolov
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