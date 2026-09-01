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Banco da Rússia prevê juros elevados em três cenários econômicos

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O Banco da Rússia apresentou o projeto de política monetária para o período 2027-2029, detalhando quatro cenários para a economia. Em três dessas projeções, o regulador prevê que a taxa básica de juros permanecerá acima de 10%, mantendo condições financeiras rígidas para empresas e consumidores nos próximos anos.

Инфляция
Photo: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Инфляция

No cenário base, a projeção considera a estabilidade do regime de sanções e ajustes nos preços do petróleo. Com um déficit orçamentário de 1% do PIB, o Banco Central estima que a inflação retorne à meta de 4% até 2027. Para isso, a taxa de juros deveria ser mantida entre 10,5% e 12,5%. O macroeconomista Artëm Loginov afirma que juros nessa faixa se tornarão a nova realidade para o setor corporativo e a população.

Já o cenário pró-inflacionário prevê que a demanda continuará superando a oferta. A escassez de mão de obra e o aumento de custos operacionais, incluindo o preço dos combustíveis, forçariam o regulador a elevar a taxa para o intervalo de 13% a 15%. Segundo o analista financeiro Nikita Volkov, essa política monetária rígida é a única ferramenta contra o superaquecimento da demanda, embora limite a atividade de investimento das empresas.

O cenário de risco projeta a possibilidade de uma recessão global. Uma queda brusca no preço do petróleo para US$ 25 por barril e a contração de mercados externos poderiam disparar a inflação na Rússia para níveis entre 11% e 13%. Nesse contexto, a taxa básica de juros poderia subir temporariamente para a faixa de 19% a 21%. Alexei Krupin, especialista em financiamento de projetos, observa que este cenário evidencia a vulnerabilidade da economia a choques externos, deixando a estabilidade orçamentária como única barreira de proteção.

O impacto dessas projeções reflete-se diretamente no custo do crédito e na gestão de reservas. Juros acima de 10% encarecem o endividamento e freiam o crescimento de novas dívidas. Caso o déficit orçamentário aumente, a pressão inflacionária tende a crescer, elevando a probabilidade de novos aumentos na taxa básica. No extremo, a queda do petróleo para US$ 25 elevaria a inflação e poderia empurrar a taxa básica para 21%.

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Author`s name Petr Ermilin
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