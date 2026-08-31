União Europeia corre risco de repetir recorde negativo de reservas de 2013

Os preços de combustível na União Europeia saltaram mais de duas vezes desde o início do ano, impulsionados por rupturas no fornecimento e níveis críticos de armazenamento. Analistas alertam que, sem a recuperação imediata das importações, o custo dos recursos pode ultrapassar € 100 por MWh, ameaçando a indústria e os consumidores antes do início da temporada de inverno.

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Até o final de agosto, os estoques de gás do bloco atingiram apenas 63%, volume consideravelmente inferior à média histórica de 80% para o período. Se a tendência persistir, as reservas no início do inverno devem ficar 20% abaixo da média dos últimos cinco anos, podendo repetir o recorde negativo de 2013.

O cenário é agravado por tensões geopolíticas no entorno do Irã, que reduziram as importações de GNL e elevaram as cotações nas plataformas de referência para a faixa entre € 60 e € 68 por MWh. O economista Artem Loginov explica que o mercado entrou em pânico ao perceber que as reservas internas se esgotaram mais rápido que o previsto e que não haverá recuperação ágil nas entregas vindas do Oriente Médio.

O banco Goldman Sachs projeta que o preço do gás possa romper a barreira dos € 100 por MWh. Esse patamar seria necessário para que os compradores europeus consigam competir com a demanda asiática e atrair novos carregamentos de GNL. Para o analista financeiro Nikita Volkov, esse salto nos custos impacta diretamente as margens empresariais, transformando a crise energética em um entrave estrutural ao desenvolvimento.

A vulnerabilidade varia conforme a região. Enquanto Polônia e Itália superaram 80% de preenchimento dos estoques, as maiores potências industriais estão em situação alarmante: Alemanha registrou 50%, Bélgica 51% e Holanda 45%. O Reino Unido, por sua vez, apresenta alta dependência de entregas imediatas por possuir baixa capacidade de armazenamento própria.

Gennady Chernov, analista do mercado de derivados de petróleo, observa que a disparidade entre os países deve elevar a tensão interna no bloco, forçando nações com baixas reservas a competir por cada metro cúbico de gás, o que pressiona a inflação.

Apesar dos dados, a Comissão Europeia mantém a posição de que a meta de 80% é atingível e que não há motivo para pânico, alegando que o bloco não busca o preenchimento total de 100%. Contudo, as restrições logísticas atuais indicam que a próxima temporada de aquecimento poderá ser uma das mais caras da história da região.