Preços de gasolina impulsionam alta da inflação na Rússia

A inflação anual na Rússia acelerou para 6,23%, superando os 6,13% registrados na semana anterior. O movimento ocorre após um breve período de deflação em agosto de 2026, indicando a manutenção de pressões inflacionárias sobre a economia.

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Entre os dias 18 e 24 de agosto de 2026, a inflação semanal foi de 0,01%, revertendo a queda de 0,02% observada anteriormente. Segundo o macroeconomista Artëm Loginov, embora oscilações semanais em frações de ponto percentual possam ter natureza técnica, a alta no índice anual reflete a instabilidade da demanda e a correção da renda real da população.

No setor de bens não alimentares, os preços subiram 0,26%, impulsionados principalmente pelo aumento de 0,9% na gasolina. Em contrapartida, o diesel apresentou uma queda marginal de 0,03%. Gennady Chernov, analista do mercado de derivados de petróleo, afirma que o custo dos combustíveis impacta diretamente a logística e, consequentemente, os preços nas prateleiras do varejo.

Já no segmento de alimentos, houve uma redução de 0,06% nos preços. O recuo foi puxado pela queda de 1,9% nos produtos hortifrutigranjeiros, com redução nos custos de batata, repolho, cenoura e beterraba devido à colheita sazonal. No entanto, o preço dos pepinos subiu 2,4%.

A economista Irina Kostina pontua que a sazonalidade do setor agrícola é o único fator que atualmente segura o índice geral de preços, evitando números ainda mais elevados.