Ataques à infraestrutura do CPC forçam Cazaquistão a revisar estratégia energética

O Cazaquistão revisou sua estratégia energética para 2026 após a instabilidade nas rotas de exportação. O governo admitiu que ataques à infraestrutura do Consórcio do Oleoduto do Cáspio (CPC) resultarão em uma perda de 3,5 milhões de toneladas de petróleo.

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Para mitigar o impacto e manter a produção em 96 milhões de toneladas, Astana decidiu adiar manutenções programadas em jazidas. A medida visa estabilizar as estatísticas do ano corrente, embora transfira a carga operacional para as capacidades produtivas futuras.

O Ministério da Energia do Cazaquistão, representado por Erlan Akkenzhenov, confirmou que a queda nos volumes exportados afeta diretamente o orçamento estatal. Com a redução da capacidade de exportação, o plano anual de produção para 2026 foi revisado de 98 milhões para 96 milhões de toneladas.

O macroeconomista Artem Loginov explicou que a redução nas exportações pressiona o sistema financeiro interno, dado que as receitas do petróleo são a base da economia do país. A diferença entre a perda real (3,5 milhões de toneladas) e o ajuste no plano (2 milhões de toneladas) indica a tentativa do governo de compensar o prejuízo intensificando a extração em áreas onde o transporte ainda é viável.

A principal ferramenta para conter a queda na produção é o adiamento de paradas tecnológicas. O governo postergou parte das manutenções previstas para 2026 para o ano de 2027, o que deve recuperar cerca de 1,5 milhão de toneladas de petróleo.

Segundo o gestor de riscos Ilya Gusev, o adiamento de serviços de manutenção é um compromisso entre o ganho imediato e a confiabilidade do equipamento a longo prazo. Sem essa mudança no cronograma, a queda na produção seria mais severa.

A vulnerabilidade do modelo de exportação ficou evidente com as falhas de embarque no CPC ocorridas em janeiro, junho e julho de 2026. O sistema é a principal artéria para o petróleo de Tengiz, Kashagan e Karachaganak. Como a capacidade de armazenamento interno é limitada, qualquer interrupção nos terminais afeta imediatamente o volume extraído dos poços.

Gennadiy Chernov, analista do mercado de derivados de petróleo, destacou que o mercado é extremamente sensível a falhas logísticas, especialmente em volumes que definem o perfil de exportação de toda uma região.

Resumo dos impactos e medidas:

Ataques à infraestrutura do CPC: Perda real de 3,5 milhões de toneladas em 2026.

Perda real de 3,5 milhões de toneladas em 2026. Ajuste de meta: Plano de extração reduzido de 98 para 96 milhões de toneladas.

Plano de extração reduzido de 98 para 96 milhões de toneladas. Manutenção postergada: Compensação de 1,5 milhão de toneladas via adiamento de reformas para 2027.