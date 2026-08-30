Por que zerar a dívida pública nominal pode ser prejudicial à economia

O perdão de dívidas públicas internas, nominais na moeda do próprio país, tende a provocar declínio econômico em vez de recuperação do sistema. A análise do cenário atual, especialmente a tese de "zerar" a dívida dos Estados Unidos, indica que o risco de default não reside no volume do endividamento, mas na competência da gestão financeira governamental.

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Diferente de dívidas privadas, a dívida pública interna permite que o Estado financie gastos sem elevar impostos a níveis que provoquem instabilidade social. Como a dívida é denominada na moeda local, o governo detém o controle sobre a emissão necessária para honrar os compromissos.

Historicamente, o endividamento estratégico foi decisivo para a projeção de poder. Durante as Guerras Napoleônicas, o Reino Unido elevou sua dívida interna para patamares entre 150% e 200% do PIB. Esse movimento permitiu a criação de uma frota com financiamento cinco vezes superior à francesa, garantindo a vitória britânica em uma guerra de exaustão, enquanto a França, por evitar grandes empréstimos, não sustentou seu esforço militar por décadas.

O caso do default da Rússia em 1998 demonstra que a crise não foi causada pelo tamanho da dívida — que era de apenas 20% do PIB e em rublos —, mas por uma decisão de gestão. O governo optou pelo calote em vez da emissão monetária. O choque econômico e psicológico resultante correlacionou-se a um aumento na mortalidade em 1999, com cerca de 156 mil óbitos por doenças cardiovasculares.

A relação entre a expansão da massa monetária e a inflação não é linear, como demonstram dados de grandes economias:

China: Massa monetária de aproximadamente 240% do PIB com inflação baixa.

Massa monetária de aproximadamente 240% do PIB com inflação baixa. EUA: Massa monetária de aproximadamente 70% do PIB com inflação média.

Massa monetária de aproximadamente 70% do PIB com inflação média. Rússia: Massa monetária de aproximadamente 56% do PIB com inflação alta.

Esses números indicam que a proporção da massa monetária em relação ao PIB não é a causa direta da alta de preços, mas sim a política anticíclica e a velocidade de alteração da moeda real.

Sobre a situação dos Estados Unidos, com uma dívida pública próxima de US$ 40 trilhões, o default é considerado uma decisão irracional, já que o país controla a emissão do dólar e a maior parte dos títulos pertence a cidadãos americanos. Nesse contexto, a dívida funciona como ferramenta de controle de liquidez: ao vender títulos, o governo retira excesso de dinheiro de circulação para conter a pressão sobre os preços.

O risco real para a economia não é o montante nominal da dívida, mas a possibilidade de a gestão abandonar a lógica macroeconômica em favor de medidas simplistas que, historicamente, resultaram em crises.