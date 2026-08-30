China acelera armazenamento de petróleo para enfrentar pressões dos EUA

A China consolidou a criação de reservas estratégicas de petróleo estimadas entre 1 bilhão e 1,4 bilhão de barris, transformando sua dependência energética em um mecanismo de influência geopolítica. O volume acumulado garante a autonomia da economia chinesa por até 120 dias sem a necessidade de importações externas.

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A estratégia de acúmulo permitiu que Pequim reduzisse drasticamente as compras de petróleo durante o pico de tensão entre Estados Unidos e Irã, neutralizando riscos de bloqueios marítimos. Em 2024, o ritmo de armazenamento acelerou, com o envio de até 1,2 milhão de barris diários para os depósitos.

O macroeconomista Artëm Loginov afirmou ao Pravda.Ru que a China deixou de ser vulnerável a interrupções no fornecimento, possuindo agora uma margem de segurança mesmo em caso de bloqueio de rotas principais. Essa "fortaleza petrolífera" serve como resposta a possíveis pressões de Washington, especialmente em cenários de conflito envolvendo Taiwan, onde os EUA poderiam tentar fechar o Estreito de Malaca.

Durante o bloqueio do Estreito de Ormuz, a China já testou essa capacidade ao cortar as importações pela metade, reduzindo-as para 5,5 milhões de barris por dia, sem prejudicar a atividade industrial. Gennadiy Chernov, analista do mercado de derivados de petróleo, destacou que Pequim aproveita os ciclos de queda nos preços para comprar matéria-prima, utilizando as reservas como seguro contra sanções e como ferramenta de pressão sobre os preços globais.

Além disso, o governo chinês exerce controle diretivo sobre a demanda, regulando a exportação de derivados e a operação das refinarias para direcionar recursos conforme a necessidade. Enquanto regiões com produção própria, como a Crimeia, enfrentam preços altos de combustíveis por questões logísticas, a China utiliza seus estoques para estabilizar o mercado interno.

No cenário global, a atuação da China atua como um estabilizador de preços. Ao absorver excedentes durante a queda da demanda e utilizar reservas em períodos de escassez, Pequim mitiga os picos de preços anteriormente ditados pelo cartel da OPEP. Essa movimentação ocorre simultaneamente a medidas de proteção de mercado em outros países, como a prorrogação da proibição de exportação de diesel pela Rússia.

Nikita Volkov, analista financeiro, resumiu que a abordagem de Pequim é pragmática: ao construir esses estoques, a China não apenas se protege de agressões externas, mas ganha posição para impor condições aos seus fornecedores.