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Bancos russos buscam equilíbrio entre margem de lucro e custo de captação

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O sistema bancário russo enfrenta um aperto na liquidez provocado pelo aumento da demanda por dinheiro em espécie. Para captar recursos e sustentar a oferta de crédito, as instituições financeiras estão elevando as taxas de juros dos depósitos.

Банкоматы Сбербанка
Photo: Openverse by IvanA, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Банкоматы Сбербанка

Desde o início do ano, pessoas físicas e empresas retiraram cerca de 2,4 trilhões de rublos de circulação, segundo dados do regulador. O nível de escassez de liquidez atingiu patamares não vistos desde março de 2022.

O macroeconomista Artem Loginov explicou ao Pravda.Ru que a migração massiva para transações em dinheiro é a causa principal do problema. Com a liquidez apertada, os bancos elevam as taxas de captação para financiar o crédito corporativo, que apresenta crescimento em dois dígitos.

No campo dos resultados financeiros, o setor registrou lucro líquido de 2,76 trilhões de rublos nos primeiros sete meses do ano, alta de 32% em relação ao mesmo período do ano anterior. As projeções para o fechamento anual variam entre 3,4 trilhões e 4 trilhões de rublos.

Contudo, a política monetária rígida impõe desafios. O analista financeiro Nikita Volkov pontuou que as instituições precisam equilibrar a margem de lucro com os custos crescentes para atrair depósitos, especialmente diante da expectativa de pausa no ciclo de flexibilização do Banco da Rússia.

Quanto ao mercado de capitais, o especialista em investimentos Ilya Kravtsov afirma que o setor bancário se destaca frente a outros segmentos da economia. Segundo ele, as maiores organizações financeiras mantêm capital suficiente para a distribuição de dividendos, tornando seus papéis atraentes, embora a escolha dos ativos deva considerar a tributação sobre rendimentos e riscos geopolíticos.

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Author`s name Evgenia Rumyantseva
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
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