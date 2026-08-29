População russa prioriza liquidez imediata em vez de depósitos bancários

Os russos passaram a preferir dinheiro em espécie em detrimento de depósitos bancários tradicionais. Segundo a pesquisa "inFOM", citada em relatório do Banco Central da Rússia, a parcela de pessoas que optam por manter economias em contas bancárias caiu para 36% em agosto. Já a preferência por guardar dinheiro em espécie subiu para 37%, refletindo a mudança de comportamento diante da inflação elevada e das expectativas de mercado.

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O desinteresse por depósitos recuou 3 pontos percentuais em um mês e 7 pontos percentuais em comparação ao ano anterior. Simultaneamente, a preferência por dinheiro vivo cresceu 4 pontos percentuais.

Para o macroeconomista Artem Loginov, a queda na atratividade dos depósitos, mesmo com taxas de juros altas, ocorre porque os cidadãos priorizam a liquidez imediata em períodos de incerteza, valorizando o acesso rápido ao capital mais do que o rendimento.

Apesar da desconfiança nos bancos, a disposição para poupar aumentou em agosto. Após a queda em julho, o índice de inclinação a poupar subiu 3,6 pontos percentuais, atingindo 51,5%. Em contrapartida, a parcela de quem prefere gastar caiu para 29,2%, impactando setores como o comércio online de alimentos.

O consultor financeiro Ilya Kravtsov classifica esse comportamento como um modelo de defesa: os consumidores reduzem gastos com bens de alto valor, mas evitam compromissos bancários de longo prazo.

Em 1º de agosto de 2026, o volume de fundos da população no sistema bancário era de 68,4 trilhões de rublos. No entanto, o crescimento em julho foi limitado a 0,3%, ou 0,2 trilhão de rublos.

O analista financeiro Nikita Volkov observa que a desaceleração do fluxo para os bancos, somada ao aumento do dinheiro em circulação, indica que parte da renda está sendo direcionada para o consumo imediato ou para a economia informal, ignorando os instrumentos de poupança oficiais.