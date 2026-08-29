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Mudanças climáticas impactam rentabilidade e produtividade do campo na Rússia

economia

A mudança climática elevou o custo de produção de grãos na Rússia em 15% a 20%, aponta levantamento da Strategy Partners. A degradação do solo resulta em perdas anuais de até 3 milhões de toneladas de colheita e 1,5 milhão de toneladas de rações.

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Photo: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены
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A temperatura média no país subiu entre 1,1°C e 1,3°C. Enquanto as regiões norte ganham novas condições para o cultivo, as secas nas áreas agrícolas tradicionais do Sul e da região de Terra Negra reduzem a produtividade em até 30%. Nos últimos cinco anos, a velocidade de degradação das terras superou a de sua recuperação.

A estabilização do setor exigiria a implementação de sistemas de drenagem, tecnologias regenerativas e soluções digitais. No entanto, a situação financeira dos produtores limita esses investimentos.

Babken Ispiryan, vice-presidente da associação "Fazendeiro Popular", afirma que a rentabilidade dos agricultores está próxima de zero, tornando os gastos com adaptação climática inacessíveis. Para ele, ampliar a regulação é desnecessário, já que os principais mercados de escoamento da produção russa não exigem critérios de pegada de carbono.

Timur Tursunov, parceiro de desenvolvimento sustentável da DRT, explica que juros altos e problemas logísticos afastam os produtores de programas ecológicos de longo prazo. O capital está sendo direcionado a ferramentas de retorno rápido, como monitoramento via satélite, irrigação por gotejamento e sistemas de plantio de precisão. Tursunov prevê que a verificação da pegada de carbono será relevante apenas em cinco anos, quando compradores da China, Índia e Oriente Médio passarem a exigir o status "verde" e oferecerem prêmios por isso.

O analista financeiro Nikita Volkov ressalta que a rentabilidade quase nula torna projetos de longo prazo arriscados. A prioridade das empresas agora é manter o fluxo de caixa imediato em vez de investir em tecnologias com retorno financeiro incerto no curto prazo.

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Author`s name Olesya Kireeva
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
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