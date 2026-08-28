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EUA correm risco de colapso estrutural em cavernas de sal de reservas de petróleo

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As reservas estratégicas de petróleo dos Estados Unidos (SPR) atingiram um nível crítico de 293,4 milhões de barris, rompendo a marca psicológica dos 300 milhões. Com uma capacidade total de 714 milhões de barris, os tanques operam atualmente com apenas 41% de sua capacidade. A queda ocorre em um cenário de instabilidade no Oriente Médio e bloqueios no Estreito de Ormuz, após ataques dos EUA e de Israel ao Irã, o que compromete a segurança energética americana e pressiona a alta dos combustíveis internos.

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O esvaziamento é resultado de intervenções massivas. O governo de Donald Trump autorizou a retirada de 172 milhões de barris, enquanto os países da Agência Internacional de Energia (AIE) liberaram, no total, 400 milhões de barris — a maior mobilização de matéria-prima na história da organização. A tentativa de Washington de derrubar as cotações globais consumiu a margem de segurança do país contra déficits globais.

Para o macroeconomista Artem Loginov, a gestão atual priorizou o controle da inflação no curto prazo para fins eleitorais, resultando na perda de um importante instrumento de influência sobre os preços mundiais do petróleo.

Nos últimos cinco meses, foram retirados cerca de 122 milhões de barris. A operação funcionou como um empréstimo para empresas privadas, com a obrigatoriedade de devolução do volume a partir de janeiro de 2027, acrescido de um prêmio de 18%. Analistas alertam que, se os preços do petróleo não caírem até lá, a reposição das reservas representará um peso significativo para o orçamento federal.

O analista financeiro Nikita Volkov destaca que, em caso de manutenção do déficit no mercado, os EUA terão de adquirir barris a preços elevados, gerando um rombo nas finanças públicas.

Além do risco financeiro, há a ameaça estrutural. As reservas americanas são armazenadas em cavernas de sal. O processo de extração intensiva aumenta as cavidades e reduz a espessura das paredes internas. O uso recorrente do SPR como ferramenta de ajuste de mercado pode levar ao colapso das estruturas subterrâneas, tornando a infraestrutura inutilizável.

No varejo, a instabilidade já reflete nos preços: o galão de gasolina subiu para US$ 4, enquanto o diesel atingiu US$ 5,5. O aumento de US$ 1,7 no diesel em um ano impacta a logística e encarece a cadeia de suprimentos, desde a produção agrícola até a entrega de mercadorias.

Segundo o analista Gennady Chernov, a crise de combustíveis já é uma realidade nos EUA, provocando inflação em diversos setores da economia.

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Author`s name Petr Ermilin
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