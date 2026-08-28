Ministério da Agricultura russo planeja revogar norma de pesca de crustáceos

O Ministério da Agricultura da Rússia propôs a eliminação das cotas mínimas diárias de captura de caranguejo para embarcações que operam na Bacia Pesqueira do Extremo Oriente. O projeto de decreto, já publicado no portal de informações jurídicas, visa revogar a norma estabelecida em maio de 2021 e seus aditivos.

Photo: Pravda.Ru by Виктор Бушуев is licensed under Все права защищены Рыбаки поднимают клетку с крабами на палубе судна в туманных горах Камчатки

Desde 2013, a região impunha limites mínimos de extração, exigindo que cada navio capturasse entre 130 kg e duas toneladas por dia. O volume exato variava conforme a espécie do crustáceo, a zona de pesca e as especificações técnicas da embarcação. A medida foi criada originalmente para combater a pesca ilegal, sob a premissa de que relatórios de captura baixos mascarariam a atividade clandestina.

A proposta de revogação partiu do setor industrial e foi analisada por um grupo de trabalho voltado à desburocratização regulatória. De acordo com a Associação Russa de Pescadores (VARPE), as restrições tornaram-se obsoletas, pois a fiscalização atual é assegurada por diários eletrônicos com reportes diários e pela atuação de inspetores do serviço de fronteira.

A mudança impacta principalmente pequenas e médias empresas. Atualmente, 18 companhias operam com quotas inferiores a 3,8 mil toneladas. Em diversos casos, o volume total da quota de uma empresa era menor do que o mínimo exigido para um único navio, o que gerava conflitos administrativos e dificuldades na prestação de contas.