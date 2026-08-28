Rússia e Brasil estabeleceram um acordo de cooperação técnica para a seleção de soja. A iniciativa ocorreu durante a visita de uma delegação russa ao centro de pesquisa brasileiro Embrapa Cerrados, liderada por Elena Volkova, diretora do Instituto All-Russian de Pesquisa de Soja (VNIISoybean).
O Embrapa Cerrados detém uma fatia significativa da economia agrícola brasileira, sendo responsável por 60% de todas as exportações agropecuárias do país, incluindo metade do volume de soja destinado ao mercado externo. A instituição desenvolveu variedades adaptadas ao clima tropical e mantém, atualmente, um milhão de hectares dedicados ao cultivo de soja não transgênica.
Do lado russo, a diretora do VNIISoybean informou que toda a produção do instituto é desenvolvida sem a utilização de organismos geneticamente modificados (OGM). A base genética do instituto provém da região de Amur, única área da Rússia onde a soja silvestre cresce naturalmente.
|Indicador
|Dados do VNIISoybean
|Coleção de soja silvestre
|400 amostras
|Coleção de soja cultivada
|Mais de 2.000 amostras
Além do trabalho de melhoramento genético, o instituto russo desenvolveu um inoculante baseado em bactérias fixadoras de nitrogênio encontradas nos solos do Extremo Oriente russo. Segundo a direção do VNIISoybean, a variedade desenvolvida por eles foi classificada como a melhor da Rússia por dois anos consecutivos.
Jorge Enoch Furquim Vernec Lima, chefe do centro Embrapa Cerrados, manifestou interesse nas metodologias de cultivo russas. O encontro resultou na decisão de assinar um memorando e elaborar um projeto conjunto. A agenda da delegação russa prevê ainda uma visita ao Embrapa Soja, principal instituto da cultura no Brasil.
Fonte: Este artigo foi adaptado de uma publicação original em russo da Pravda.Ru.
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