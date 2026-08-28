Portugal Mundo Sociedade CPLP Rússia economia Desporto Ciência
News All >

Mercado de leasing na Rússia registra queda brusca no número de clientes

economia

O número de clientes de empresas de leasing na Rússia despencou 3,4 vezes em um período de um ano e meio, caindo para 57 mil. O setor também registrou a saída de um terço de seus operadores, restando apenas 465 players no mercado, segundo dados da Agência Nacional de Classificação de Risco.

Дорожный знак "Дорожные работы"
Photo: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Дорожный знак "Дорожные работы"

A retração do segmento reflete a queda na demanda por investimentos. O leasing é vital para empresas que já superaram a capacidade de autofinanciamento, mas ainda não possuem histórico de crédito ou garantias suficientes para empréstimos bancários. De acordo com Daniil Gonenko, professor da Academia Presidencial, essa contração dificulta a transição de pequenos negócios para a categoria de médio porte.

Enquanto o leasing recua, o crédito corporativo cresceu 12%, atingindo 100,2 trilhões de rublos no mesmo período, impulsionado principalmente por grandes corporações. Vasily Kutyin, diretor de análise do Ingo Bank, aponta que o custo elevado do crédito pressionou o leasing, já que as empresas do setor repassam o custo de captação para as parcelas dos clientes. Com a taxa básica em 14%, grandes projetos de investimento tornaram-se proibitivos.

Outro fator de pressão foi o aumento da taxa de reciclagem (util-sbor), especialmente para transportes de carga e máquinas especiais. Oleg Abelev, da Ricom-Trust, destaca que a piora no mercado de usados também impactou o setor. Entre 2022 e 2023, houve um financiamento massivo de caminhões, inclusive chineses; agora, a queda nos preços desses ativos gerou um estoque de veículos que não compensam as perdas mesmo em caso de venda.

Os setores mais atingidos são logística, transporte de carga, construção e transporte ferroviário. No leasing automotivo, a queda no primeiro semestre de 2026 é estimada entre 65% e 70% em comparação ao ano anterior. Natalia Milchakova, analista da Freedom Global, observa que a crise afeta equipamentos industriais e máquinas de estrada, com risco de expansão para a agricultura, indústria alimentícia e varejo.

A vulnerabilidade é maior nas pequenas e médias empresas, que dependem do leasing para adquirir maquinário pesado, como escavadeiras e caminhões, já que não possuem capital próprio para a compra, afirma Alexei Ivanov, proprietário da rede Alliance Trucks.

Como consequência, as empresas estão prolongando a vida útil de equipamentos antigos, priorizando reparos em vez de substituições. Dmitry Evdokimov, pesquisador do IPEI, alerta que, se a frota de transportadoras for desativada sem reposição, haverá escassez de oferta e alta de preços. Alexei Rodin, fundador da Rodin.Capital, projeta que, se a crise persistir por mais dois anos, o custo de diversos serviços pode subir entre 5% e 10%.

Para o consumidor final, isso se traduzirá no preço de produtos e serviços, especialmente em fretes, obras civis e alimentos. No entanto, Ivanov ressalta que o repasse de custos não será automático nem uniforme, dependendo da força da demanda em cada setor.

No longo prazo, a falta de renovação tecnológica pode estagnar a produtividade industrial e limitar o crescimento do PIB, adverte Evdokimov. Especialistas não preveem o desaparecimento do leasing, mas sim uma maior concentração do mercado. Natalia Milchakova estima que a recuperação possa começar no próximo ano, caso o Banco Central reduza a taxa básica para 12% ou menos.

Contudo, a queda dos juros sozinha não resolve o problema. Gonenko argumenta que as empresas de leasing precisam recuperar a confiança no valor residual dos ativos e reduzir estoques de equipamentos devolvidos. Vasily Kutyin projeta que uma reversão real da tendência não ocorra antes do segundo trimestre de 2027, exigindo a estabilização da economia e programas de leasing subsidiado.

Atualmente, o mercado apresenta sinais isolados de estabilidade. No primeiro semestre de 2026, o volume de itens entregues aos clientes cresceu 6%, embora ainda esteja longe dos níveis anteriores.

Fonte: Este artigo foi adaptado de uma publicação original em russo da Pravda.Ru.

Subscrever Pravda Telegram channel, Facebook, Twitter

Author`s name Petr Ermilin
Agora a ler
Técnica de cloud capping utiliza subtons no teto para evitar cortes visuais
Casa, Reforma e Imóveis
Técnica de cloud capping utiliza subtons no teto para evitar cortes visuais
Bermudas com botas são a tendência central para o outono de 2026
Mulher
Bermudas com botas são a tendência central para o outono de 2026
Mais populares
Como escolher o jeans ideal para alongar a silhueta de quem tem baixa estatura

A escolha do corte e da cintura do denim pode alterar drasticamente a percepção da altura, especialmente com as novas tendências para o outono de 2026.

Como escolher o jeans ideal para alongar a silhueta de quem tem baixa estatura
Dicas de materiais e formas para escolher calçados de outono atuais
Dicas de materiais e formas para escolher calçados de outono atuais
Bermudas com botas são a tendência central para o outono de 2026
Efeito atlas: a alternativa ao gloss e ao matte para unhas em dias frios
Dois cronistas do Brasil Adilson Roberto Gonçalves Mulheres: respeito tem de começar cedo Freitas Jolivaldo Pão e Circo: Festas da “Independência” da América Latina Edu Montesanti
Geely desenvolve arquitetura de 1000 V para recarga em cinco minutos
Saia midaxi e tons de vermelho são tendências para mães em eventos escolares
Hyundai usará tecnologia EREV no novo Santa Fe e em modelo Genesis
Hyundai usará tecnologia EREV no novo Santa Fe e em modelo Genesis
últimos materiais
Caviar de legumes virou purê? O detalhe no preparo que preserva a textura
Por que a depressão afeta a memória? A resposta pode estar nos neuroblastos
Telescópio de 600 kg entrará na atmosfera: o que pode sobreviver à queda
Rússia e Brasil unem forças para criar novas variedades de soja
Salalah em Omã: o refúgio tropical que ignora o calor do Oriente Médio
Reino Unido discute limites de combustíveis sustentáveis para aviação
Bolo de maçã compacto? O segredo para uma massa leve e aerada
Alimentos macios podem prejudicar o crescimento facial de crianças
Espelhos com formas complexas corrigem a sensação de aperto em corredores
Ganho de peso ao iniciar exercícios é adaptação fisiológica
EnglishРусскийDeutschFrançaisSpain
Mapa Arquivo Sobre Os autores
Seleccione o erro ortográfico com o rato e carregue em Ctrl+Enter

Copyright © 1999-2026, «PRAVDA.Ru».

When reproducing our materials in whole or in part, hyperlink to PRAVDA.Ru should be made. The opinions and views of the authors do not always coincide with the point of view of PRAVDA.Ru's editors.