Mercado de leasing na Rússia registra queda brusca no número de clientes

O número de clientes de empresas de leasing na Rússia despencou 3,4 vezes em um período de um ano e meio, caindo para 57 mil. O setor também registrou a saída de um terço de seus operadores, restando apenas 465 players no mercado, segundo dados da Agência Nacional de Classificação de Risco.

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A retração do segmento reflete a queda na demanda por investimentos. O leasing é vital para empresas que já superaram a capacidade de autofinanciamento, mas ainda não possuem histórico de crédito ou garantias suficientes para empréstimos bancários. De acordo com Daniil Gonenko, professor da Academia Presidencial, essa contração dificulta a transição de pequenos negócios para a categoria de médio porte.

Enquanto o leasing recua, o crédito corporativo cresceu 12%, atingindo 100,2 trilhões de rublos no mesmo período, impulsionado principalmente por grandes corporações. Vasily Kutyin, diretor de análise do Ingo Bank, aponta que o custo elevado do crédito pressionou o leasing, já que as empresas do setor repassam o custo de captação para as parcelas dos clientes. Com a taxa básica em 14%, grandes projetos de investimento tornaram-se proibitivos.

Outro fator de pressão foi o aumento da taxa de reciclagem (util-sbor), especialmente para transportes de carga e máquinas especiais. Oleg Abelev, da Ricom-Trust, destaca que a piora no mercado de usados também impactou o setor. Entre 2022 e 2023, houve um financiamento massivo de caminhões, inclusive chineses; agora, a queda nos preços desses ativos gerou um estoque de veículos que não compensam as perdas mesmo em caso de venda.

Os setores mais atingidos são logística, transporte de carga, construção e transporte ferroviário. No leasing automotivo, a queda no primeiro semestre de 2026 é estimada entre 65% e 70% em comparação ao ano anterior. Natalia Milchakova, analista da Freedom Global, observa que a crise afeta equipamentos industriais e máquinas de estrada, com risco de expansão para a agricultura, indústria alimentícia e varejo.

A vulnerabilidade é maior nas pequenas e médias empresas, que dependem do leasing para adquirir maquinário pesado, como escavadeiras e caminhões, já que não possuem capital próprio para a compra, afirma Alexei Ivanov, proprietário da rede Alliance Trucks.

Como consequência, as empresas estão prolongando a vida útil de equipamentos antigos, priorizando reparos em vez de substituições. Dmitry Evdokimov, pesquisador do IPEI, alerta que, se a frota de transportadoras for desativada sem reposição, haverá escassez de oferta e alta de preços. Alexei Rodin, fundador da Rodin.Capital, projeta que, se a crise persistir por mais dois anos, o custo de diversos serviços pode subir entre 5% e 10%.

Para o consumidor final, isso se traduzirá no preço de produtos e serviços, especialmente em fretes, obras civis e alimentos. No entanto, Ivanov ressalta que o repasse de custos não será automático nem uniforme, dependendo da força da demanda em cada setor.

No longo prazo, a falta de renovação tecnológica pode estagnar a produtividade industrial e limitar o crescimento do PIB, adverte Evdokimov. Especialistas não preveem o desaparecimento do leasing, mas sim uma maior concentração do mercado. Natalia Milchakova estima que a recuperação possa começar no próximo ano, caso o Banco Central reduza a taxa básica para 12% ou menos.

Contudo, a queda dos juros sozinha não resolve o problema. Gonenko argumenta que as empresas de leasing precisam recuperar a confiança no valor residual dos ativos e reduzir estoques de equipamentos devolvidos. Vasily Kutyin projeta que uma reversão real da tendência não ocorra antes do segundo trimestre de 2027, exigindo a estabilização da economia e programas de leasing subsidiado.

Atualmente, o mercado apresenta sinais isolados de estabilidade. No primeiro semestre de 2026, o volume de itens entregues aos clientes cresceu 6%, embora ainda esteja longe dos níveis anteriores.

Fonte: Este artigo foi adaptado de uma publicação original em russo da Pravda.Ru.