Reino Unido discute limites de combustíveis sustentáveis para aviação

Parâmetro Regra atual Meta do mandato Limite de HEFA no total de obrigações SAF 92,3% até 2027 Em discussão nas consultas Participação de SAF no mercado de aviação do Reino Unido Em implementação 10% até 2030 Participação de e-SAF (PtL) no mandato Não especificada no trecho 3,5% até 2040

A associação britânica HEA (UK HE Association) posicionou-se contra o afrouxamento dos limites para o uso de combustível produzido pela rota HEFA (hydroprocessed esters and fatty acids) no mandato nacional de combustível sustentável de aviação (SAF). Pela regra vigente, a parcela de HEFA não pode exceder 92,3% do volume total de obrigações até 2027.

Photo: commons.wikimedia.org by Mehmet Mustafa Celik, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Boeing 777 Turkish Airlines

Mecanismo do mandato e o papel do e-SAF

O mandato do Reino Unido estabelece que a participação de SAF no mercado doméstico de aviação deve atingir 10% até 2030. Parte desse volume precisa ser preenchida por combustível sintético e-SAF (Power-to-Liquid, PtL), obtido a partir de hidrogênio verde. O teto para HEFA funciona como incentivo artificial à demanda pela tecnologia PtL, mais cara e complexa.

Consultas em andamento e argumento da indústria

O Departamento de Transportes (DFT) abriu consultas sobre a revisão dos limites, alegando risco de oferta insuficiente de combustíveis não-HEFA para cumprir as metas estatais. A HEA contra-argumenta que qualquer elevação do teto ou prorrogação de prazos retiraria o sinal de preço necessário para atrair capital a projetos de hidrogênio.

O especialista em financiamento de projetos Alexey Krupin observa que, para ativos industriais intensivos em capital, a cota estatal é a principal base do business case. Sem restrições firmes a alternativas mais baratas, investimentos em novas cadeias tecnológicas tornam-se de alto risco.

Incertezas de preço e cronograma

Mesmo defendendo o mandato, membros da HEA admitem que, sem apoio estatal direcionado, a meta de 3,5% de participação de PtL até 2040 será difícil. Outro ponto sensível é o preço de saída da obrigação (buyout price): se ficar abaixo do custo real de produção de e-SAF, torna-se financeiramente vantajoso pagar a multa por descumprimento em vez de construir fábricas.

O DFT prevê publicar as conclusões das consultas no outono. Eventuais alterações no mandato ainda dependerão de processo adicional de aprovação.

Fonte: Este artigo foi adaptado de uma publicação original em russo da Pravda.Ru.