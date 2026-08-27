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Japão busca parceria com Arábia Saudita para contornar Estreito de Ormuz

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Tóquio redireciona logística de petróleo para evitar gargalos no Oriente Médio

O governo do Japão está alterando sua estratégia de segurança energética para mitigar riscos causados pela instabilidade em rotas marítimas críticas. O plano central consiste em financiar a construção de oleodutos alternativos no Oriente Médio, permitindo que o transporte de petróleo bruto contorne o Estreito de Ormuz.

Ормузский пролив и полуостров Мусандам
Photo: commons.wikimedia.org by MODIS Land Rapid Response Team, NASA GSFC, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Ормузский пролив и полуостров Мусандам

A medida responde à escalada de tensões na região. A política dos Estados Unidos e as ações de Israel contra o Irã comprometeram a livre navegação de tanques, ameaçando a estabilidade de 90% das importações de derivados de petróleo do Japão. Para evitar o desabastecimento da economia nacional, o governo implementará um programa de subsídios e garantias securitárias para empresas que adotarem as novas rotas logísticas.

Diversificação de rotas e a vulnerabilidade de Ormuz

O plano de estabilidade energética deve ser oficialmente aprovado em 26 de agosto. O foco é a diversificação dos canais de entrega de matéria-prima, reduzindo a dependência do Estreito de Ormuz, por onde transita a maior parte dos recursos destinados às refinarias japonesas. A possibilidade de um bloqueio total nesse ponto geográfico coloca em risco setores industriais inteiros, especialmente a produção de nafta, insumo essencial para a indústria petroquímica.

Segundo o macroeconomista Artêm Loginov, em entrevista à Pravda.Ru, o financiamento de infraestruturas em países terceiros é uma medida forçada. Para o especialista, trata-se de uma tentativa de proteção contra a imprevisibilidade das ações de Washington na região, que gera pressão inflacionária e escassez de recursos globalmente.

Mecanismos financeiros e subsídios logísticos

A estratégia, que será apresentada pela primeira-ministra Sanae Takaichi, combina apoio geopolítico com ferramentas financeiras diretas. O governo desenvolveu um sistema de compensações para companhias que optarem por rotas terrestres alternativas. Os custos adicionais de logística serão cobertos por subsídios estatais, enquanto os riscos de interrupção nas entregas serão mitigados por mecanismos de seguro específicos.

Alexey Krupin, especialista em financiamento de projetos, explicou à Pravda.Ru que a iniciativa sinaliza para as empresas a necessidade de revisar contratos de longo prazo. O Estado assume os riscos financeiros por entender que a continuidade da produção industrial prevalece sobre a economia imediata com o frete em zonas de risco.

Parceria com a Arábia Saudita e a importação russa

A Arábia Saudita é a principal parceira na implementação das rotas terrestres. Riade já trabalha na expansão de sua rede de oleodutos, e Tóquio pretende atuar como o principal doador financeiro e tecnológico desses projetos.

Paralelamente, o Japão mantém a pragmática energética. Recentemente, a corporação ENEOS adquiriu um lote de petróleo russo após solicitação direta do Ministério da Economia do país, indicando que a segurança do suprimento tem prioridade sobre a retórica de sanções.

O analista de derivados de petróleo Gennady Chernov destacou à Pravda.Ru que os cenários logísticos no Mar Negro e no Oriente Médio são semelhantes: as estruturas antigas estão colapsando e as empresas buscam qualquer alternativa para manter a viabilidade de compras e vendas sob instabilidade geopolítica.

Fator de Risco / Medida Efeito na Economia
Bloqueio do Estreito de Ormuz Risco de paralisação de 90% das importações de óleo
Oleodutos na Arábia Saudita Rotas independentes de intervenções militares
Seguro Estatal Redução de perdas empresariais em caso de quebra de fluxo
Subsídios Logísticos Compensação da diferença de custo no transporte

Fonte: Este artigo foi adaptado de uma publicação original em russo da Pravda.Ru.

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