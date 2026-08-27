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Transporte de cargas e passageiros impulsionam resultados financeiros da RZD

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RZD registra crescimento na receita e salto no lucro operacional

O holding RZD registrou um aumento de 10,7% em sua receita, que atingiu 1,96 trilhão de rublos. O resultado foi impulsionado principalmente pelo segmento de transporte de cargas e acesso à infraestrutura, cujos rendimentos subiram 9,9%, chegando a 1,4 trilhão de rublos. Já a receita proveniente do transporte de passageiros cresceu 10%, totalizando 230,4 bilhões de rublos.

Железнодорожные пути и город
Photo: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены
Железнодорожные пути и город
Indicador Valor Variação
Receita Total 1,96 trilhão rublos +10,7%
Lucro Operacional 338,3 bilhões rublos +27,8%
EBITDA 622,7 bilhões rublos +21,2%

As despesas operacionais da companhia subiram 7,7%, somando 1,6 trilhão de rublos. No entanto, o lucro operacional cresceu em ritmo superior ao dos gastos, com alta de 27,8%.

Segundo o macroeconomista Artem Loginov, o fato de o lucro ter crescido mais rápido que as despesas sugere que a empresa otimizou seus custos operacionais ou elevou a eficiência do uso de suas capacidades instaladas.

O EBITDA do holding saltou 21,2%, atingindo 622,7 bilhões de rublos, enquanto a margem EBITDA subiu de 29% para 32%. O índice de dívida líquida em relação ao EBITDA foi fixado em 3,25x.

Fonte: Este artigo foi adaptado de uma publicação original em russo da Pravda.Ru.

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Author`s name Evgenia Rumyantseva
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
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