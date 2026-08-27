Rússia define prazo para 5G em metrópoles

O Ministério Digital da Rússia estabeleceu o prazo de 31 de dezembro de 2027 para que as cidades com população superior a um milhão de habitantes implementem o padrão de conexão 5G.
As operadoras Beeline, MegaFon, MTS e T2 utilizarão a infraestrutura de torres e as frequências atualmente empregadas no 4G para viabilizar a nova rede. Para ampliar a velocidade e a estabilidade da conexão, o governo federal alocará novas radiofrequências para as empresas.
O plano de implantação divide-se em duas fases principais, diferenciadas pela origem do hardware utilizado:
Após a fase inicial nas metrópoles, a cobertura 5G será expandida gradualmente. A previsão é que, até 2031, a tecnologia esteja disponível nos pontos de maior fluxo e densidade urbana das grandes cidades.
Fonte: Este artigo foi adaptado de uma publicação original em russo da Pravda.Ru.
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