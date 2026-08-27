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Rússia define prazo para 5G em metrópoles

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Cidades russas com mais de um milhão de habitantes terão 5G até 2027

O Ministério Digital da Rússia estabeleceu o prazo de 31 de dezembro de 2027 para que as cidades com população superior a um milhão de habitantes implementem o padrão de conexão 5G.

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Photo: Pravda.Ru by Игорь Сергачев is licensed under Все права защищены
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As operadoras Beeline, MegaFon, MTS e T2 utilizarão a infraestrutura de torres e as frequências atualmente empregadas no 4G para viabilizar a nova rede. Para ampliar a velocidade e a estabilidade da conexão, o governo federal alocará novas radiofrequências para as empresas.

Cronograma de transição tecnológica

O plano de implantação divide-se em duas fases principais, diferenciadas pela origem do hardware utilizado:

  • Até 2027: As operadoras estão autorizadas a utilizar equipamentos importados para a montagem da rede.
  • 2027 a 2031: Início da migração para tecnologias nacionais, com a meta de concluir a substituição por hardware russo até o final de 2031.

Após a fase inicial nas metrópoles, a cobertura 5G será expandida gradualmente. A previsão é que, até 2031, a tecnologia esteja disponível nos pontos de maior fluxo e densidade urbana das grandes cidades.

Fonte: Este artigo foi adaptado de uma publicação original em russo da Pravda.Ru.

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Author`s name Dmitriy Sokolov
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