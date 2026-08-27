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Bacia do Extremo Oriente impulsiona volume de captura de peixes na Rússia

economia

Produção pesqueira russa atinge 3,2 milhões de toneladas em agosto

A frota pesqueira da Rússia extraiu 3.233,5 mil toneladas de recursos hídricos até o dia 24 de agosto. O volume concentrou-se predominantemente na Bacia do Extremo Oriente, que registrou uma captura de 2.567,3 mil toneladas.

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Dados do sistema de monitoramento do órgão regulador Росрыболовство (Rosrybolovstvo/CSMS) indicam que o bacalhau-do-pacífico (mintai) lidera a estrutura de captura. A análise dos principais tipos de peixes revela um crescimento no volume de extração na região do Extremo Oriente em comparação ao ano anterior.

Recurso hídrico Volume de captura (mil toneladas) Variação vs 2024 (mil toneladas)
Bacalhau-do-pacífico (Mintai) 1.603,5 +17,5
Arenque do Pacífico 497,8 +126,9
Bacalhau 89,9 +2,3
Platichthyidae (Solhas do Extremo Oriente) 48,1

O maior incremento na produção foi observado no arenque do Pacífico, que apresentou a maior alta nominal entre as espécies monitoradas.

Fonte: Este artigo foi adaptado de uma publicação original em russo da Pravda.Ru.

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Author`s name Dmitriy Sokolov
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