A frota pesqueira da Rússia extraiu 3.233,5 mil toneladas de recursos hídricos até o dia 24 de agosto. O volume concentrou-se predominantemente na Bacia do Extremo Oriente, que registrou uma captura de 2.567,3 mil toneladas.
Dados do sistema de monitoramento do órgão regulador Росрыболовство (Rosrybolovstvo/CSMS) indicam que o bacalhau-do-pacífico (mintai) lidera a estrutura de captura. A análise dos principais tipos de peixes revela um crescimento no volume de extração na região do Extremo Oriente em comparação ao ano anterior.
|Recurso hídrico
|Volume de captura (mil toneladas)
|Variação vs 2024 (mil toneladas)
|Bacalhau-do-pacífico (Mintai)
|1.603,5
|+17,5
|Arenque do Pacífico
|497,8
|+126,9
|Bacalhau
|89,9
|+2,3
|Platichthyidae (Solhas do Extremo Oriente)
|48,1
|—
O maior incremento na produção foi observado no arenque do Pacífico, que apresentou a maior alta nominal entre as espécies monitoradas.
Fonte: Este artigo foi adaptado de uma publicação original em russo da Pravda.Ru.
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