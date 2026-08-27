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Governo russo projeta rede de logística com drones e cooperação com a China

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Rússia planeja rede de logística por drones até 2027

A Rússia iniciou a transição de voos experimentais de sistemas de aeronaves não tripuladas (BAS) para a operação de serviços logísticos regulares. O objetivo é estabelecer rotas fixas de transporte de carga em diversas regiões até o final de 2027, utilizando infraestrutura já existente e volumes de carga confirmados para posterior expansão nacional.

Дрон над горным пейзажем
Photo: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены
Дрон над горным пейзажем

O Extremo Oriente surge como o principal polo da chamada "economia de baixa altitude" (operações em altitudes entre 1.000 e 3.000 metros). Naquia, o projeto "Travessia Aérea" já opera o transporte de cargas de pequenas dimensões entre Yakutsk e Nizhny Bestyakh, rota essencial durante o período de congelamento dos rios. Já nas regiões de Primorsky, Khabarovsk e Sakhalin, foi implantada a rede de estações de rádio MPSN-SH para o monitoramento de coordenadas de drones em tempo real.

Integração com a China e a rota Amur

Um ponto central da estratégia é a cooperação transfronteiriça com a China. Na região de Amur, está prevista a construção de um droneporto próximo ao terminal de Kani-Kurgan. Para o trecho entre Blagoveshchensk e Heihe, as autoridades avaliam dois modelos: a entrega de cargas de alto valor agregado com peso de até 50 kg e o tráfego de caminhões autônomos através da ponte sobre o Rio Amur.

A China detém a liderança global no setor de BAS civis, com indicadores de escala industrial:

Indicador (China) Valor/Volume
Participação no mercado global de BAS civis 74%
Total de horas de voo acumuladas Mais de 45,3 milhões de horas
Operadores licenciados (em 2025) 415,5 mil pessoas
Volume de importação e exportação anual 5,3 milhões de unidades
Empresas na cadeia de produção Mais de 39 mil

Limitações técnicas e operacionais

A viabilidade econômica permanece como o principal entrave. Especialistas apontam que as limitações de autonomia e baterias impedem que os drones substituam o transporte ferroviário ou rodoviário de longa distância. A expectativa é que voos intermunicipais regulares na Ásia se tornem viáveis apenas a partir de 2035.

Maxim Chizhov, gestor de projetos de aviação não tripulada da AO GLONASS, afirma que a eficiência do serviço depende da geografia. Segundo Chizhov, a produtividade de equipamentos idênticos pode variar em até 50% entre diferentes regiões devido às condições meteorológicas, impactando diretamente o retorno financeiro.

De acordo com dados da Rosaviatsia, o cenário atual do mercado russo de BAS apresenta:

  • 157,6 mil unidades de drones leves e aproximadamente 1 mil de drones pesados registrados;
  • 178,8 mil voos realizados em 2025 com suporte de órgãos de controle de tráfego aéreo;
  • 14 desenvolvedores certificados e 182 operadores em atividade no país.

Fonte: Este artigo foi adaptado de uma publicação original em russo da Pravda.Ru.

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Author`s name Petr Ermilin
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