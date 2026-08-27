A Rússia iniciou a transição de voos experimentais de sistemas de aeronaves não tripuladas (BAS) para a operação de serviços logísticos regulares. O objetivo é estabelecer rotas fixas de transporte de carga em diversas regiões até o final de 2027, utilizando infraestrutura já existente e volumes de carga confirmados para posterior expansão nacional.
O Extremo Oriente surge como o principal polo da chamada "economia de baixa altitude" (operações em altitudes entre 1.000 e 3.000 metros). Naquia, o projeto "Travessia Aérea" já opera o transporte de cargas de pequenas dimensões entre Yakutsk e Nizhny Bestyakh, rota essencial durante o período de congelamento dos rios. Já nas regiões de Primorsky, Khabarovsk e Sakhalin, foi implantada a rede de estações de rádio MPSN-SH para o monitoramento de coordenadas de drones em tempo real.
Um ponto central da estratégia é a cooperação transfronteiriça com a China. Na região de Amur, está prevista a construção de um droneporto próximo ao terminal de Kani-Kurgan. Para o trecho entre Blagoveshchensk e Heihe, as autoridades avaliam dois modelos: a entrega de cargas de alto valor agregado com peso de até 50 kg e o tráfego de caminhões autônomos através da ponte sobre o Rio Amur.
A China detém a liderança global no setor de BAS civis, com indicadores de escala industrial:
|Indicador (China)
|Valor/Volume
|Participação no mercado global de BAS civis
|74%
|Total de horas de voo acumuladas
|Mais de 45,3 milhões de horas
|Operadores licenciados (em 2025)
|415,5 mil pessoas
|Volume de importação e exportação anual
|5,3 milhões de unidades
|Empresas na cadeia de produção
|Mais de 39 mil
A viabilidade econômica permanece como o principal entrave. Especialistas apontam que as limitações de autonomia e baterias impedem que os drones substituam o transporte ferroviário ou rodoviário de longa distância. A expectativa é que voos intermunicipais regulares na Ásia se tornem viáveis apenas a partir de 2035.
Maxim Chizhov, gestor de projetos de aviação não tripulada da AO GLONASS, afirma que a eficiência do serviço depende da geografia. Segundo Chizhov, a produtividade de equipamentos idênticos pode variar em até 50% entre diferentes regiões devido às condições meteorológicas, impactando diretamente o retorno financeiro.
De acordo com dados da Rosaviatsia, o cenário atual do mercado russo de BAS apresenta:
Fonte: Este artigo foi adaptado de uma publicação original em russo da Pravda.Ru.
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