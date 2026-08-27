Custo do gás natural torna crise energética permanente na União Europeia

Preços do gás acima de US$ 800 impulsionam desindustrialização na Europa

O aumento das cotações do gás natural em bolsas, ultrapassando a marca de US$ 800 por mil metros cúbicos, está provocando a desindustrialização irreversível da economia europeia, afirma Igor Yushkov, analista da Universidade Financeira do governo russo. Em análise para a Pravda.Ru, o especialista destacou que a crise energética na União Europeia (UE) tornou-se permanente.

Photo: commons.wikimedia.org by Matthew Smith @ Flickr, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Ras Laffan LNG terminal in 2012

Segundo Yushkov, o impacto negativo recai sobre todos os compradores atacadistas, independentemente da via de transporte — seja por gasodutos vindos da Noruega, Argélia e Azerbaijão, ou via transporte marítimo. O custo elevado do recurso pressiona os orçamentos das empresas, forçando a interrupção de atividades e dificultando a manutenção da rentabilidade operacional.

Impacto no setor industrial: O aumento do custo do gás eleva o custo de produção. Isso torna as empresas europeias menos competitivas no mercado global, resultando na redução da produção ou no fechamento total de fábricas.

O analista relembrou que um movimento similar de desindustrialização ocorreu entre meados de 2021 e 2023. Naquele período, o consumo de gás na Europa caiu quase 100 bilhões de metros cúbicos por ano, motivado exclusivamente pelos preços proibitivos.

Conflito entre indústria e política em Bruxelas

Yushkov aponta um distanciamento entre as necessidades do setor real e as decisões políticas de Bruxelas. Enquanto a liderança da UE mantém a pressão por sanções e a tentativa de romper totalmente os vínculos energéticos com a Rússia, os dados indicam que a importação de combustível russo continua crescendo em diversos Estados-membros. Em meados do verão, a Rússia tornou-se o único fornecedor de alguns terminais, suprindo necessidades críticas de infraestrutura.

A situação é agravada pela instabilidade nas cadeias logísticas. Especialistas observam que as importações de Gás Natural Liquefeito (GNL) atingiram níveis mínimos plurianuais, reduzindo a capacidade de manobra da indústria europeia diante da alta dos preços.

Fonte: Este artigo foi adaptado de uma publicação original em russo da Pravda.Ru.