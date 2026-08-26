Portos russos registram salto em volume de carga enviada para a China

Fluxo de carga entre Rússia e China cresce em volume e muda rotas

As exportações de carga da Rússia para a China somaram 99,6 milhões de toneladas nos primeiros sete meses do ano, um aumento de 4,5% em comparação ao mesmo período do ano anterior. O crescimento foi sustentado principalmente por commodities minerais e energéticas.

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Produto (Exportação RU → CN) Volume Crescimento Carvão mineral 62,2 milhões t +5,1% Minério de ferro 9,5 milhões t +5,6% Cargas petrolíferas 7,9 milhões t +7% Fertilizantes 3,6 milhões t +15,1%

No sentido inverso, as importações vindas da China para a Rússia registraram salto maior em volume físico: 14,4 milhões de toneladas, alta de 17,5%. O destaque foi o setor automotivo, com veículos e componentes atingindo 1,3 milhão de toneladas (+51,6%). Outros segmentos relevantes foram produtos industriais (2,1 milhões t, +24,3%), minérios não ferrosos (1,4 milhão t, +21,3%) e produtos químicos (2,9 milhões t, +15,6%).

Mudança para rotas marítimas

Houve um deslocamento logístico para os portos, que movimentaram 80,6 milhões de toneladas, alta de 10%. Os terminais de Vanino e Nakhodka Vostochnaya lideraram a expansão, com volumes de 16,5 milhões e 16 milhões de toneladas, crescimentos de 24,3% e 35,9%, respectivamente.

Já o transporte terrestre recuou 2,6%, totalizando 33,4 milhões de toneladas. Apesar da queda geral no segmento, o posto fronteiriço de Zabaikalsk aumentou seu fluxo para 13,9 milhões de toneladas (+5,5%). No mesmo ponto, as remessas em contêineres subiram 28,2%, chegando a 355,5 mil TEUs.

"A divergência entre as rotas marítimas e terrestres indica uma redistribuição dos fluxos. O crescimento em Vanino e Nakhodka, contrastando com a queda no trânsito terrestre, sugere que as empresas buscam caminhos com maior capacidade ou melhor custo para o transporte de grandes lotes de matéria-prima", afirma o analista financeiro Nikita Volkov.

Fonte: Este artigo foi adaptado de uma publicação original em russo da Pravda.Ru.