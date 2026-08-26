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Murmansk recebe primeira carga de contêineres da China via Rota do Mar do Norte

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Murmansk recebe primeira carga de contêineres da China via Rota do Mar do Norte

O Porto Comercial Marítimo de Murmansk (MMTP) registrou a chegada do primeiro carregamento de contêineres vindo da China através da Rota do Mar do Norte. No dia 19 de agosto, a embarcação atracou com 502 contêineres de autopeças.

Мурманск
Photo: commons.wikimedia.org by Sergei Gussev, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Мурманск

A operação de descarga foi concluída em quatro dias. No momento, a carga passa pelos trâmites de desembaraço aduaneiro para posterior transporte ferroviário com destino às regiões centrais da Rússia.

Segundo o gestor de riscos Ilya Gusev, a entrega experimental serve para medir a capacidade real da rota e identificar gargalos logísticos antes que o fluxo de transportes se torne sistemático.

A administração do MMTP informou que o processamento deste lote permitiu testar todo o ciclo tecnológico, desde a movimentação no cais até a transferência dos contêineres para a malha ferroviária.

Logística de exportação

Após a finalização da descarga, o navio seguirá para os terminais do Porto de Murmansk para operar a carga de exportação. Estão previstos para o embarque 26,4 mil toneladas de fertilizantes potássicos com destino aos países do Sudeste Asiático.

Fonte: Este artigo foi adaptado de uma publicação original em russo da Pravda.Ru.

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Author`s name Dmitriy Sokolov
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