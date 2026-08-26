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Exportações russas de tarugos de aço para a Turquia entram em colapso

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Exportações russas de tarugos de aço para a Turquia entram em colapso

Siderúrgicas russas reduziram drasticamente o envio de tarugos de aço via Mar Negro. A interrupção nas entregas para a Turquia, um dos principais compradores do produto, decorre de riscos à navegação na região e restrições no transporte ferroviário com destino ao porto de Novorossiysk.

Промышленный комплекс
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De acordo com analistas da BigMint, as ofertas dos produtores russos tornaram-se esporádicas e nominais, pois a escassez de navios impede a garantia de prazos de entrega. Em 22 de agosto, o valor do tarugo russo nos portos foi estimado entre US$ 463 e US$ 465 por tonelada (FOB), queda de US$ 3 a US$ 4 em relação à semana anterior.

Para suprir a lacuna, importadores turcos migraram para fornecedores da China e da Índia. O custo do aço asiático, incluindo o frete para o porto de Marmara, atinge a faixa de US$ 495 a US$ 500 por tonelada.

Fornecedor para a Turquia Volume (1º sem. 2026) Dinâmica
Rússia 782,86 mil toneladas ↑ 1,7x
China 586,6 mil toneladas ↑ 1,9x
Índia 50,69 mil toneladas ↑ 1,8x

A dependência do mercado turco em relação à Rússia, com fatia superior a 29%, torna a falha logística crítica. Rotas alternativas via Báltico ou Geórgia são descartadas por falta de rentabilidade devido aos altos custos de frete.

O especialista Oleg Emelchenkov alerta que a interrupção das exportações, somada à fraqueza da demanda interna, pode levar à perda permanente de market share caso China e Índia consolidem contratos de longo prazo.

Segundo Maxim Shaposhkov, as perdas na rota sul no segundo semestre podem chegar a 7-8 milhões de toneladas. A estimativa é que apenas metade desse volume possa ser redirecionada para outros mercados.

Pavel Gamov destaca que a reorientação para o Sudeste Asiático é dificultada pela distância do transporte e concorrência local. Para retomar a posição na Turquia, as empresas russas provavelmente precisarão aplicar descontos, reduzindo a margem de lucro.

Fonte: Este artigo foi adaptado de uma publicação original em russo da Pravda.Ru.

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Author`s name Petr Ermilin
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