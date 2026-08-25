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Nikolai Topornin analisa impactos de possível inadimplência dos EUA

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Risco de calote dos EUA e o impacto na estabilidade global

A anulação das obrigações financeiras dos Estados Unidos provocaria um colapso no sistema de pagamentos internacionais e a desvalorização de reservas financeiras em escala global. A análise foi feita por Nikolai Topornin, diretor do Centro de Informação Europeia, em entrevista à Pravda.Ru.

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Photo: Pravda.Ru by Петр Ермилин is licensed under Все права защищены
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O debate ganhou tração após publicações como o The New York Times mencionarem a experiência da antiga Mesopotâmia com o perdão de dívidas (mecanismo conhecido como amargi) como uma solução hipotética para evitar a desestabilização social. Atualmente, a dívida pública dos EUA ultrapassa a marca de US$ 40 trilhões, gerando pressão sobre a estabilidade dos mercados.

Mecanismos de contágio financeiro

Topornin destaca que a maior parte dos títulos do Tesouro americano está nas mãos de governos estrangeiros. O descumprimento desses pagamentos resultaria na perda imediata de ativos para os principais credores. O caso da China é emblemático, com investimentos que superam US$ 1 trilhão.

A sequência de eventos prevista em um cenário de inadimplência inclui:

  • Queda brusca no valor do dólar;
  • Desvalorização de moedas nacionais atreladas à divisa americana;
  • Aumento generalizado da inflação em países que utilizam o dólar como base de estabilidade financeira;
  • Empobrecimento real de populações dependentes dessas reservas.

Visão do Especialista: "Praticamente não existe país que não possua reservas em dólares. Portanto, se a cotação do dólar cai, esses países também empobrecem. Em muitos Estados, o dólar fundamenta a estabilidade da moeda nacional; sua desvalorização torna-se então inevitável", explicou Nikolai Topornin.

Viabilidade política e alternativas sistêmicas

Apesar da gravidade da dívida, o especialista considera improvável a execução de um perdão unilateral. Segundo Topornin, a medida destruiria a economia interna dos EUA, o que a torna inviável para qualquer gestor pragmático, incluindo o presidente Donald Trump.

Diante da instabilidade dos instrumentos financeiros ocidentais, observa-se a busca por alternativas: a implementação de sistemas de pagamento sem a dependência do dólar em diversos países africanos e a criação de um espaço financeiro unificado pelos países do BRICS para proteger operações de negócios internacionais.

Fonte: Este artigo foi adaptado de uma publicação original em russo da Pravda.Ru.

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Author`s name Anastasiya Zhukova
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
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