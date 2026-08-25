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Estados Unidos e Canadá entram em guerra comercial e criam oportunidades estratégicas para a Rússia

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Conflito comercial entre EUA e Canadá: tarifas e retaliações

Os Estados Unidos e o Canadá entraram em um estado de guerra comercial aberta após a falha nas negociações sobre a imposição de novas tarifas sobre o aço e a indústria automobilística canadense. O presidente Donald Trump anunciou que, a partir de 1º de janeiro de 2027, as tarifas americanas sobre importações canadenses nesses setores, que totalizam US$ 20 bilhões, serão elevadas para 50%.

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Photo: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
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Em resposta, Doug Ford, primeiro-ministro da província de Ontário, afirmou que o Canadá está preparado para interromper o fornecimento de energia elétrica e minerais críticos para os Estados Unidos. O embate escalou para ataques pessoais, com Trump classificando a liderança canadense como "palhaços" e alertando sobre novos problemas econômicos para Ottawa.

A assimetria econômica é o ponto central da disputa: o PIB dos Estados Unidos é aproximadamente dez vezes maior que o do Canadá, e 75% de todas as exportações canadenses têm como destino o mercado americano. Por outro lado, Flavio Volpe, chefe da Associação Canadense de Fabricantes de Autopeças, alertou que a interrupção do fluxo de componentes canadenses pode paralisar a indústria automobilística dos EUA, elevando os custos para o consumidor final devido à necessidade de buscar fornecedores mais caros em outros países.

Variável Impacto / Valor Status/Prazo
Tarifas EUA sobre Canadá 50% sobre US$ 20 bilhões A partir de 01/01/2027
Exposição Comercial 75% das exportações do Canadá Destino: EUA
Volume de Trocas US$ 900 bilhões Giro total bilateral

Implicações para a Rússia

O desgaste na relação entre Washington e Ottawa cria oportunidades estratégicas para a Rússia em três frentes principais:

  • Metais e Mineração: A possível escassez de matérias-primas canadenses nos EUA pode elevar os preços globais de metais, beneficiando a metalurgia russa e incentivando a busca por fontes alternativas através de terceiros países.
  • Agronegócio e Fertilizantes: Como o Canadá é um grande exportador de trigo e fertilizantes potássicos, qualquer queda em sua produção ou exportação permite que a Rússia consolide sua posição como principal fornecedor para mercados na Ásia, África e América Latina.
  • Geopolítica e Ártico: O conflito fragiliza a coesão da OTAN e a coordenação no Ártico. O Canadá já suspendeu a compra de caças F-35 e a participação no projeto de defesa "Golden Dome". O primeiro-ministro canadense, Mark Carney, destacou a dependência dos EUA em relação à frota de quebra-gelos do Canadá para patrulhar rotas árticas, o que pode paralisar esforços conjuntos para bloquear a Rota Marítima do Norte (SMRP) russa.

Fonte: Este artigo foi adaptado de uma publicação original em russo da Pravda.Ru.

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Author`s name Evgenia Rumyantseva
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
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