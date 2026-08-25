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FESCO altera rotas logísticas para o Sul da Rússia após perda de navio

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FESCO altera logística para o Sul da Rússia após perda de navio no Mar Negro

O grupo de transportes FESCO reestruturou a entrega de cargas para a região sul da Rússia, transferindo fluxos para rotas ferroviárias e intermodais. O Porto Marítimo Comercial de Vladivostok (VMTP) passa a ser o principal ponto de apoio operacional da companhia.

Железнодорожные пути
Photo: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены
Железнодорожные пути

A mudança ocorre devido ao aumento de riscos no Mar Negro. Em 1º de agosto, o navio porta-contêineres Yanina, de propriedade da FESCO, foi afundado a 130 milhas de Novorossiysk. Como consequência, em 4 de agosto, a empresa suspendeu o recebimento de novas solicitações de transporte através das águas do Mar Negro. Outras operadoras logísticas também interromperam atividades na região ou aplicaram sobretaxas por riscos de guerra.

Rota Frequência e Modalidade
VMTP $\rightarrow$ Estação Timashevskaya 2 trens por mês + entrega rodoviária
VMTP $\rightarrow$ Rostov-on-Don 4 trens expressos por mês + entrega rodoviária
Sul da Rússia $\rightarrow$ Ásia Ferrovia até Vladivostok $\rightarrow$ via marítima para Ásia
Ásia $\rightarrow$ Sul da Rússia Via São Petersburgo até Timashevsk e Novorossiysk

Para as rotas de Vladivostok com destino a Rostov-on-Don e Timashevsk, a FESCO utiliza transporte rodoviário para a entrega final dos contêineres nos armazéns dos clientes. Já para exportadores dessas cidades, o fluxo reverso é organizado através do VMTP com destino aos países da Ásia Oriental e Sudeste Asiático. A companhia informou ainda a possibilidade de montar trens diretos para a China sob demanda.

A assessoria de imprensa da FESCO confirmou que, além de Vladivostok, as rotas alternativas para a entrega de cargas incluem trajetos via Kaliningrado.

Fonte: Este artigo foi adaptado de uma publicação original em russo da Pravda.Ru.

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Author`s name Olesya Kireeva
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
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