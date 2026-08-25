Vladimir Putin assina decreto sobre gestão temporária de infraestruturas críticas

Rússia autoriza gestão temporária de infraestruturas críticas por falha de segurança

O governo russo estabeleceu novas regras para proprietários de ativos estratégicos: a incapacidade ou recusa em garantir a segurança de instalações críticas agora pode resultar na perda do controle operacional dos bens. A medida foi oficializada por decreto assinado pelo presidente Vladimir Putin.

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O ato permite que o Estado assuma a gestão temporária de objetos vitais caso os proprietários não assegurem a proteção necessária. O escopo da medida abrange setores essenciais, incluindo:

Centros logísticos;

Complexo energético (TÉC);

Indústria e comunicações;

Serviços de habitação e infraestrutura urbana (ЖКХ).

O vice-primeiro-ministro Denis Manturov esclareceu que o decreto não prevê a nacionalização imediata nem a alteração definitiva da forma de propriedade, mas sim uma intervenção pontual para restaurar a operatividade e a segurança das empresas.

"Em alguns casos, a segurança das instalações e dos funcionários, infelizmente, não é a prioridade dos proprietários", afirmou Manturov.

Foco no "último quilômetro" da defesa

A medida visa forçar o grande capital a investir no que é chamado de "último quilômetro" da proteção: a aquisição de sistemas de guerra eletrônica (EW), redes anti-drone e estruturas de blindagem. O governo sinaliza que não tolerará a inércia de proprietários — especialmente aqueles residentes no exterior — que retardem a recuperação de ativos após ataques ou negligenciem a proteção para mascarar perdas por corrupção.

O decreto detalha que a gestão temporária pode abranger não apenas as instalações físicas, mas também ativos financeiros, materiais e direitos formais de propriedade. Um dos critérios para a intervenção estatal é a lentidão excessiva na restauração do ativo após um incidente.

Precedentes e Contexto Estratégico

O mecanismo de gestão temporária já foi testado anteriormente na Rússia, notadamente através do Decreto № 302 de abril de 2023, utilizado para controlar ativos de empresas estrangeiras em resposta ao confisco de bens russos no exterior. Exemplos notáveis incluem as empresas de energia Uniper (Alemanha) e Fortum (Finlândia), além do grupo automotivo Rolf.

Analistas indicam que a nova regulação prepara a economia para a possibilidade de escalada em ataques de longo alcance, forçando o setor privado a assumir a responsabilidade pela resiliência de infraestruturas que, se destruídas, comprometeriam a logística militar e a estabilidade econômica do país.

Fonte: Este artigo foi adaptado de uma publicação original em russo da Pravda.Ru.