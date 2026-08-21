Portugal Mundo Sociedade CPLP Rússia economia Desporto Ciência
News All >

Mais de 130 bancos russos adotam o rublo digital para ampliar competitividade

economia

Expansão Bancária: Mais de 130 Instituições Integram Rublo Digital

O setor financeiro russo inicia uma transição técnica estrutural com a adesão de mais de 130 instituições de crédito à plataforma da nova moeda nacional. Embora os prazos legais para a conexão obrigatória variem, bancos regionais e de pequeno porte estão antecipando a implementação tecnológica para manter a competitividade frente às grandes instituições do mercado.

Российский рубль
Photo: Desingned by Freepik by ededchechine, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Российский рубль

O Banco Central da Rússia confirmou que a infraestrutura de suporte está pronta para a ampliação do projeto piloto, prevista para iniciar em 1º de setembro. A adesão de bancos menores visa evitar a exclusão tecnológica e permitir a oferta de serviços idênticos aos dos gigantes federais.

Segundo Alexei Krupin, especialista em financiamento de projetos, a integração com a plataforma do Banco Central permite que bancos menores mantenham a fidelidade de sua clientela através de um atendimento personalizado, mas com a mesma base tecnológica dos líderes do setor.

Operacionalização: Limites, Carteiras e Gratuidade

O acesso aos ativos será feito via aplicativos móveis bancários já existentes, através de um comando específico que conecta o usuário à plataforma do Banco Central. Um ponto central do modelo é a isenção de tarifas para cidadãos em todas as operações com a nova moeda.

Ilya Kravtsov, consultor financeiro, destaca que a ausência de taxas deve pressionar as transferências bancárias tradicionais, que ainda aplicam comissões acima dos limites estabelecidos.

O regulador definiu a seguinte estrutura de movimentação:

  • Limite de aporte: Teto de 300 mil rublos mensais para transferências de contas bancárias convencionais (não digitais) para a carteira digital.
  • Movimentação interna: Não há limite de volume para operações realizadas dentro da plataforma após o aporte.
  • Rastreabilidade: As transações possuem transparência total, facilitando o controle do uso final dos recursos.
Parâmetro do Sistema Impacto para Consumidor / Empresa
Limite de aporte (300 mil rublos) Controle de liquidez no sistema bancário e transição gradual.
Comissão zero para pessoas físicas Redução de custos em transferências e eliminação de taxas ocultas.
Pagamento via QR e Biometria Agilidade nos cálculos e menor dependência de cartões físicos.

Arquitetura de Pagamentos e Controle Econômico

A projeção para os próximos 5 a 7 anos indica o crescimento de métodos alternativos, como biometria e QR codes, em detrimento do plástico. O rublo digital surge como a terceira forma da moeda, focada em segurança e instantaneidade.

Artem Loginov, macroeconomista, explica que a mudança não é apenas de ferramenta, mas de arquitetura de controle, pois cada unidade monetária passa a ter um "rastro digital", aumentando a transparência da economia.

No setor comercial, empresas com faturamento anual superior a 120 milhões de rublos começarão a aceitar a nova moeda a partir de setembro. A operação não exige novos equipamentos, apenas a integração com o sistema bancário para a geração de códigos dinâmicos via smartphone.

Limitações atuais: No estágio atual do piloto, as transações exigem conexão com a internet, embora haja planos para a implementação de um modo offline no futuro.

Fonte: Este artigo foi adaptado de uma publicação original em russo da Pravda.Ru.

Subscrever Pravda Telegram channel, Facebook, Twitter

Author`s name Evgenia Rumyantseva
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
Agora a ler
Invasão de caranguejo-real-do-Alasca causa colapso da fauna no Mar de Kara
Ciência
Invasão de caranguejo-real-do-Alasca causa colapso da fauna no Mar de Kara
Mineração de ouro na Rússia migra para depósitos rochosos e endurece fiscalização
Economia
Mineração de ouro na Rússia migra para depósitos rochosos e endurece fiscalização
Toyota Corolla Touring terá design futurista inspirado no Prius
Carros
Toyota Corolla Touring terá design futurista inspirado no Prius
Mais populares
Toyota Corolla Touring terá design futurista inspirado no Prius

A próxima geração de um modelo emblemático da Toyota passará por mudanças estéticas e técnicas para se alinhar às tendências futurísticas da marca.

Toyota Corolla Touring terá design futurista inspirado no Prius
Invasão de caranguejo-real-do-Alasca causa colapso da fauna no Mar de Kara
Invasão de caranguejo-real-do-Alasca causa colapso da fauna no Mar de Kara
Trench coat no outono: como adaptar a peça do escritório ao passeio
Jeans azul-escuro é a escolha ideal para elevar o estilo cotidiano
Dois cronistas do Brasil Adilson Roberto Gonçalves Mulheres: respeito tem de começar cedo Freitas Jolivaldo Pão e Circo: Festas da “Independência” da América Latina Edu Montesanti
Como escolher o casaco ideal para durar cinco anos no armário
Escala do quarto define a escolha da cama mais que o estilo
Jaquetas de couro mudam a silhueta para o outono 2026
Jaquetas de couro mudam a silhueta para o outono 2026
últimos materiais
Diferenças entre escultor e bronzeador na maquiagem facial
Mais de 130 bancos russos adotam o rublo digital para ampliar competitividade
O segredo das peças clássicas para um guarda-roupa elegante
Controle biométrico barra entrada de 70 mil estrangeiros na Rússia
O erro comum ao escolher fragrâncias para diferentes visuais
Tenet lança aplicativo para controle e monitoramento de veículos
NASA registra cratera de 18 metros após queda de estágio da SpaceX
Escolas russas mudam currículo e introduzem novas disciplinas
Novas especialidades e alta demanda marcam admissões estudantis no Altai
Especialistas alertam para risco de cegueira em diabéticos que fumam
EnglishРусскийDeutschFrançaisSpain
Mapa Arquivo Sobre Os autores
Seleccione o erro ortográfico com o rato e carregue em Ctrl+Enter

Copyright © 1999-2026, «PRAVDA.Ru».

When reproducing our materials in whole or in part, hyperlink to PRAVDA.Ru should be made. The opinions and views of the authors do not always coincide with the point of view of PRAVDA.Ru's editors.