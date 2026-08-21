Mais de 130 bancos russos adotam o rublo digital para ampliar competitividade

Expansão Bancária: Mais de 130 Instituições Integram Rublo Digital

O setor financeiro russo inicia uma transição técnica estrutural com a adesão de mais de 130 instituições de crédito à plataforma da nova moeda nacional. Embora os prazos legais para a conexão obrigatória variem, bancos regionais e de pequeno porte estão antecipando a implementação tecnológica para manter a competitividade frente às grandes instituições do mercado.

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O Banco Central da Rússia confirmou que a infraestrutura de suporte está pronta para a ampliação do projeto piloto, prevista para iniciar em 1º de setembro. A adesão de bancos menores visa evitar a exclusão tecnológica e permitir a oferta de serviços idênticos aos dos gigantes federais.

Segundo Alexei Krupin, especialista em financiamento de projetos, a integração com a plataforma do Banco Central permite que bancos menores mantenham a fidelidade de sua clientela através de um atendimento personalizado, mas com a mesma base tecnológica dos líderes do setor.

Operacionalização: Limites, Carteiras e Gratuidade

O acesso aos ativos será feito via aplicativos móveis bancários já existentes, através de um comando específico que conecta o usuário à plataforma do Banco Central. Um ponto central do modelo é a isenção de tarifas para cidadãos em todas as operações com a nova moeda.

Ilya Kravtsov, consultor financeiro, destaca que a ausência de taxas deve pressionar as transferências bancárias tradicionais, que ainda aplicam comissões acima dos limites estabelecidos.

O regulador definiu a seguinte estrutura de movimentação:

Limite de aporte: Teto de 300 mil rublos mensais para transferências de contas bancárias convencionais (não digitais) para a carteira digital.

Teto de 300 mil rublos mensais para transferências de contas bancárias convencionais (não digitais) para a carteira digital. Movimentação interna: Não há limite de volume para operações realizadas dentro da plataforma após o aporte.

Não há limite de volume para operações realizadas dentro da plataforma após o aporte. Rastreabilidade: As transações possuem transparência total, facilitando o controle do uso final dos recursos.

Parâmetro do Sistema Impacto para Consumidor / Empresa Limite de aporte (300 mil rublos) Controle de liquidez no sistema bancário e transição gradual. Comissão zero para pessoas físicas Redução de custos em transferências e eliminação de taxas ocultas. Pagamento via QR e Biometria Agilidade nos cálculos e menor dependência de cartões físicos.

Arquitetura de Pagamentos e Controle Econômico

A projeção para os próximos 5 a 7 anos indica o crescimento de métodos alternativos, como biometria e QR codes, em detrimento do plástico. O rublo digital surge como a terceira forma da moeda, focada em segurança e instantaneidade.

Artem Loginov, macroeconomista, explica que a mudança não é apenas de ferramenta, mas de arquitetura de controle, pois cada unidade monetária passa a ter um "rastro digital", aumentando a transparência da economia.

No setor comercial, empresas com faturamento anual superior a 120 milhões de rublos começarão a aceitar a nova moeda a partir de setembro. A operação não exige novos equipamentos, apenas a integração com o sistema bancário para a geração de códigos dinâmicos via smartphone.

Limitações atuais: No estágio atual do piloto, as transações exigem conexão com a internet, embora haja planos para a implementação de um modo offline no futuro.

Fonte: Este artigo foi adaptado de uma publicação original em russo da Pravda.Ru.