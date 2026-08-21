Mais de 130 bancos russos adotam o rublo digital para ampliar competitividade

O setor financeiro russo inicia uma transição técnica estrutural com a adesão de mais de 130 instituições de crédito à plataforma da nova moeda nacional. Embora os prazos legais para a conexão obrigatória variem, bancos regionais e de pequeno porte estão antecipando a implementação tecnológica para manter a competitividade frente às grandes instituições do mercado.
O Banco Central da Rússia confirmou que a infraestrutura de suporte está pronta para a ampliação do projeto piloto, prevista para iniciar em 1º de setembro. A adesão de bancos menores visa evitar a exclusão tecnológica e permitir a oferta de serviços idênticos aos dos gigantes federais.
Segundo Alexei Krupin, especialista em financiamento de projetos, a integração com a plataforma do Banco Central permite que bancos menores mantenham a fidelidade de sua clientela através de um atendimento personalizado, mas com a mesma base tecnológica dos líderes do setor.
O acesso aos ativos será feito via aplicativos móveis bancários já existentes, através de um comando específico que conecta o usuário à plataforma do Banco Central. Um ponto central do modelo é a isenção de tarifas para cidadãos em todas as operações com a nova moeda.
Ilya Kravtsov, consultor financeiro, destaca que a ausência de taxas deve pressionar as transferências bancárias tradicionais, que ainda aplicam comissões acima dos limites estabelecidos.
O regulador definiu a seguinte estrutura de movimentação:
|Parâmetro do Sistema
|Impacto para Consumidor / Empresa
|Limite de aporte (300 mil rublos)
|Controle de liquidez no sistema bancário e transição gradual.
|Comissão zero para pessoas físicas
|Redução de custos em transferências e eliminação de taxas ocultas.
|Pagamento via QR e Biometria
|Agilidade nos cálculos e menor dependência de cartões físicos.
A projeção para os próximos 5 a 7 anos indica o crescimento de métodos alternativos, como biometria e QR codes, em detrimento do plástico. O rublo digital surge como a terceira forma da moeda, focada em segurança e instantaneidade.
Artem Loginov, macroeconomista, explica que a mudança não é apenas de ferramenta, mas de arquitetura de controle, pois cada unidade monetária passa a ter um "rastro digital", aumentando a transparência da economia.
No setor comercial, empresas com faturamento anual superior a 120 milhões de rublos começarão a aceitar a nova moeda a partir de setembro. A operação não exige novos equipamentos, apenas a integração com o sistema bancário para a geração de códigos dinâmicos via smartphone.
Limitações atuais: No estágio atual do piloto, as transações exigem conexão com a internet, embora haja planos para a implementação de um modo offline no futuro.
Fonte: Este artigo foi adaptado de uma publicação original em russo da Pravda.Ru.
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