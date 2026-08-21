Bancos na Rússia exigem seguro contra drones para imóveis em zonas de risco

Bancos russos exigem seguro contra ataques de drones em hipotecas

Instituições financeiras na Rússia começaram a incluir a proteção contra danos causados por aeronaves não tripuladas (UAVs/drones) nas exigências de seguros imobiliários. Segundo Evgeny Ufimtsev, presidente da União All-Russian de Seguradores (VSS), a medida é aplicada de forma pontual por grandes bancos que detêm garantias imobiliárias em regiões fronteiriças ou áreas consideradas estrategicamente vulneráveis.

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Mecânica de cobertura e demanda

Embora a exigência explícita de riscos de drones seja rara em contratos padronizados, as seguradoras geralmente enquadram essas ameaças nas categorias de "riscos de guerra" ou "terrorismo". A emissão dessas apólices ocorre de forma individualizada, dado que a probabilidade matemática de sinistros é classificada como moderada.

Apesar disso, a procura por essa cobertura expandida cresceu mais de dez vezes no último ano. O aumento na demanda reflete a instabilidade econômica geral e a estratégia dos bancos para mitigar a perda de liquidez dos imóveis dados em garantia.

Impacto financeiro para o tomador do crédito

A inclusão de opções adicionais eleva o custo do pacote de seguro entre 10% e 20%. Em imóveis situados em zonas de risco elevado, as seguradoras aplicam coeficientes multiplicadores, o que encarece a manutenção do crédito hipotecário.

Indicador Alteração/Impacto Solicitações de seguro Crescimento superior a 10 vezes Custo da apólice expandida +10% a 20% Acréscimo na taxa (sem seguro) +0,5 a 2 pontos percentuais

A recusa do mutuário em expandir a cobertura pode resultar no aumento da taxa de juros do empréstimo em até 2 pontos percentuais ou, em casos extremos, na negativa do banco em emitir a escritura de hipoteca.

Análise de risco e conformidade

Para a analista bancária Alina Korneeva, a medida transfere a responsabilidade pela preservação do valor do colateral para o mercado de seguros, elevando a carga financeira total do tomador do crédito. Já o gestor de riscos Ilya Gusev alerta que, sob pressão geopolítica, a proteção de ativos contra ameaças não típicas tornou-se parte do compliance corporativo, forçando credores a endurecerem as condições de empréstimo em certas regiões.

Embora não exista uma lei federal que obrigue o seguro contra drones, os bancos utilizam seus regulamentos internos de gestão de risco para impor a condição. Legalmente, as instituições financeiras possuem o direito de ajustar a taxa de juros caso as condições de garantia do imóvel, previstas no contrato de crédito, não sejam cumpridas.

Fonte: Este artigo foi adaptado de uma publicação original em russo da Pravda.Ru.