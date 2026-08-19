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Importações de veículos da China atingem patamar histórico na Rússia

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Rússia atinge recorde de US$ 1,39 bilhão em importações de carros chineses em julho

O mercado automotivo russo registrou um novo pico pós-crise em julho, com o volume de importações de veículos de passeio da China atingindo US$ 1,39 bilhão. O valor representa o maior patamar desde novembro de 2024 e consolida a substituição da demanda interna por marcas orientais.

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Photo: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
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Enquanto os preços dos combustíveis apresentam volatilidade, a expansão das marcas chinesas tornou-se o fator determinante para a estrutura do setor de transportes no país.

Dinâmica de suprimentos e liderança

Dados da Administração Geral de Alfândegas da China indicam que as compras de carros de passeio, em termos monetários, cresceram 15% em relação a junho. Na comparação anual, o volume saltou 2,2 vezes. Com esses números, a Rússia tornou-se o maior comprador da indústria automotiva chinesa, superando o Reino Unido (US$ 1,3 bilhão) e a Bélgica (US$ 1,2 bilhão).

O analista financeiro Nikita Volkov explicou à Pravda.Ru que a alta não decorre apenas da recuperação da demanda, mas da ampliação do portfólio de modelos. Segundo ele, marcas de países parceiros, como o crossover Belgee, preenchem a lacuna deixada pelas fabricantes europeias.

Logística e trâmites aduaneiros

O aumento do fluxo de veículos exige a modernização da infraestrutura fronteiriça. O Ministério dos Transportes anunciou medidas para otimizar os processos, incluindo a implementação de notificações eletrônicas e a melhoria da inspeção de caminhões nos principais postos de controle. O objetivo é reduzir o tempo de espera e os custos logísticos para os concessionários.

O macroeconomista Artem Loginov afirmou à Pravda.Ru que a agilidade na fronteira é essencial para conter os preços finais. Para o especialista, qualquer atraso na alfândega é repassado ao consumidor, tornando a simplificação do desembaraço aduaneiro uma prioridade para a saturação do mercado.

Relação entre o setor automotivo e de combustíveis

A expansão da frota aumenta a pressão sobre a infraestrutura energética. Enquanto as refinarias se preparam para retomar a operação após manutenções sazonais, a demanda por combustível cresce junto com o número de novos proprietários. Apesar do risco de escassez de combustível impactar as vendas, os importadores mantêm a tendência de alta nos volumes.

Aleksey Krupin, especialista em financiamento de projetos, observou que o aumento no preço da gasolina não tem freado os compradores. Segundo ele, o consumidor prioriza a disponibilidade do veículo e o custo de manutenção, áreas em que as marcas chinesas apresentam vantagem competitiva.

Indicador de Importação (China) Efeito Econômico
Volume de US$ 1,39 bilhão Estabilização da oferta interna
Crescimento de 2,2 vezes (ano a ano) Maior dependência do Yuan nas liquidações
Liderança da Rússia entre importadores Prioridade no envio de novos modelos

Fonte: Este artigo foi adaptado de uma publicação original em russo da Pravda.Ru.

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Author`s name Petr Ermilin
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