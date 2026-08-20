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Mineração de ouro na Rússia migra para depósitos rochosos e endurece fiscalização

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Consolidação e Fiscalização: A Nova Era da Mineração de Ouro na Rússia

O setor de mineração de ouro na Rússia atravessa uma transformação estrutural. Impulsionados pelas altas cotações mundiais do metal, os operadores estão migrando da exploração extensiva de depósitos aluviais (placeres) para a consolidação de ativos minerais (rochosos). Paralelamente, o governo iniciou uma varredura para eliminar mineradores ineficientes e clandestinos, alterando drasticamente as regras para pequenas e médias empresas.

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Os dados de extração do primeiro semestre de 2026 revelam disparidades acentuadas entre as regiões. Enquanto o Território de Khabarovsk registrou crescimento, o Território de Kamchatka sofreu uma queda brusca de 20,3%, totalizando 3.865 kg.

Região Volume de Extração (1º Sem. 2026) Dinâmica vs 2025
Khabarovsk 15,2 t +7%
Magadan 17,7 t −1,3%
Chukotka 11 t −2,65%
Amur 7,64 t +0,97%
Kamchatka 3,86 t −20,3%

A análise dos dados sugere o esgotamento de recursos de fácil extração. Na região de Amur, por exemplo, enquanto a mineração em depósitos rochosos cresceu 6%, a extração em placeres despencou 16,5%.

M&A e Mudança de Estratégia

A valorização do ouro — com contratos futuros superando US$ 4.500 por onça em agosto — intensificou a atividade de fusões e aquisições (M&A). Grandes holdings buscam bases de extração de longo prazo, priorizando projetos minerais complexos em vez do lucro rápido dos placeres. Exemplos disso são a entrada da Nordgold em Chukotka (projeto Lenotap, com reservas superiores a 69 toneladas) e Kamchatka, além da aquisição da empresa Ivanovskoye, em Zabaikalye, pelo grupo OKTO Zoloto.

Rigor Regulatório e Controle Digital

A expansão corporativa ocorre simultaneamente a um endurecimento da vigilância estatal. O Governo da Federação Russa está restringindo o acesso ao "ouro fácil" com as seguintes medidas:

  • Licenciamento: a partir de 1º de setembro de 2026, será extinto o princípio declaratório para a concessão de licenças de estudo geológico de depósitos aluviais.
  • Monitoramento: implementação de drones (BPL) para vigilância de áreas e sistemas GLONASS para rastreio de maquinário.
  • Penalidades: aplicação de responsabilidade criminal para mineração ilegal.

O governo também foca na eliminação de "licenças adormecidas". Entre 2020 e 2024, o número de licenças para placeres saltou 74%, atingindo 7,2 mil unidades. O objetivo agora é limpar o registro e transferir esses recursos para operadores ativos.

O setor passa por um filtro onde a sobrevivência depende de capital para a construção de fábricas de processamento (ZIF) e conformidade com normas ambientais rígidas. O ciclo de mineração artesanal dá lugar à mineração industrial sob controle digital total, com impactos definitivos previstos após setembro de 2026.

Fonte: Este artigo foi adaptado de uma publicação original em russo da Pravda.Ru.

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Author`s name Petr Ermilin
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