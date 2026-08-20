Mineração de ouro na Rússia migra para depósitos rochosos e endurece fiscalização

O setor de mineração de ouro na Rússia atravessa uma transformação estrutural. Impulsionados pelas altas cotações mundiais do metal, os operadores estão migrando da exploração extensiva de depósitos aluviais (placeres) para a consolidação de ativos minerais (rochosos). Paralelamente, o governo iniciou uma varredura para eliminar mineradores ineficientes e clandestinos, alterando drasticamente as regras para pequenas e médias empresas.
Os dados de extração do primeiro semestre de 2026 revelam disparidades acentuadas entre as regiões. Enquanto o Território de Khabarovsk registrou crescimento, o Território de Kamchatka sofreu uma queda brusca de 20,3%, totalizando 3.865 kg.
|Região
|Volume de Extração (1º Sem. 2026)
|Dinâmica vs 2025
|Khabarovsk
|15,2 t
|+7%
|Magadan
|17,7 t
|−1,3%
|Chukotka
|11 t
|−2,65%
|Amur
|7,64 t
|+0,97%
|Kamchatka
|3,86 t
|−20,3%
A análise dos dados sugere o esgotamento de recursos de fácil extração. Na região de Amur, por exemplo, enquanto a mineração em depósitos rochosos cresceu 6%, a extração em placeres despencou 16,5%.
A valorização do ouro — com contratos futuros superando US$ 4.500 por onça em agosto — intensificou a atividade de fusões e aquisições (M&A). Grandes holdings buscam bases de extração de longo prazo, priorizando projetos minerais complexos em vez do lucro rápido dos placeres. Exemplos disso são a entrada da Nordgold em Chukotka (projeto Lenotap, com reservas superiores a 69 toneladas) e Kamchatka, além da aquisição da empresa Ivanovskoye, em Zabaikalye, pelo grupo OKTO Zoloto.
A expansão corporativa ocorre simultaneamente a um endurecimento da vigilância estatal. O Governo da Federação Russa está restringindo o acesso ao "ouro fácil" com as seguintes medidas:
O governo também foca na eliminação de "licenças adormecidas". Entre 2020 e 2024, o número de licenças para placeres saltou 74%, atingindo 7,2 mil unidades. O objetivo agora é limpar o registro e transferir esses recursos para operadores ativos.
O setor passa por um filtro onde a sobrevivência depende de capital para a construção de fábricas de processamento (ZIF) e conformidade com normas ambientais rígidas. O ciclo de mineração artesanal dá lugar à mineração industrial sob controle digital total, com impactos definitivos previstos após setembro de 2026.
Fonte: Este artigo foi adaptado de uma publicação original em russo da Pravda.Ru.
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