Saída da Nokia da China revela impacto da concorrência local

Nokia encerra operações na China para focar em IA e mercado americano

A fabricante finlandesa de equipamentos de telecomunicações Nokia está em processo de encerramento de suas atividades operacionais na China continental. O plano prevê o fechamento de quase todas as unidades e uma redução drástica do quadro de funcionários locais até o final de 2026. A saída estratégica é motivada pela forte concorrência interna e por mudanças no cenário geopolítico, que tornaram a manutenção do negócio na região economicamente inviável.

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Cronograma de saída e impacto no pessoal

O maior impacto ocorrerá no centro de pesquisa de Hangzhou, que emprega cerca de 1.600 engenheiros. As demissões estão divididas em três etapas, programadas entre setembro e dezembro de 2026. A empresa já transferiu ativos tecnológicos e equipamentos de laboratório para unidades na Europa. Simultaneamente, estruturas de escritório e capacidades produtivas em Pequim, Xangai, Chengdu e Qingdao serão liquidadas.

Para os profissionais desligados, a Nokia adotou o esquema de indenização "N+3" (estágio de serviço mais três salários adicionais). Uma parcela dos especialistas recebeu propostas de transferência para a sede da companhia na Finlândia.

Perda de mercado e transição financeira

A Nokia registrou declínio nas posições de mercado na China nos últimos sete anos. No segmento de redes 5G, a empresa não conseguiu conquistar fatias significativas, perdendo espaço para as gigantes locais Huawei e ZTE. Para viabilizar a saída, a Nokia recomprou a participação do grupo estatal China Huaxin na joint venture Nokia Shanghai Bell por 4,1 bilhões de yuans, transação encerrada no final de 2025.

A queda na receita reflete a perda de relevância na região. Entre 2018 e 2025, o faturamento da finlandesa na China recuou 58%, caindo de 22 bilhões de euros para 9,13 bilhões de euros. Consequentemente, a participação do mercado chinês na receita global da empresa caiu de 7,9% para 4,6%.

Indicador Variação / Status Receita na China (2018-2025) Queda de 58% (de €22 bi para €9,13 bi) Quadro de funcionários (2020-2025) Redução de 13.700 para 7.200 pessoas Market share em 5G Aproximadamente 3%

Reestruturação global e novos eixos

A saída da China integra um programa de otimização global que visa reduzir a força de trabalho total para 70.000 pessoas até o final de 2026. A meta de economia total é de 1,2 bilhão de euros. Para este ano, a Nokia destinou 800 milhões de euros a reestruturações, sendo que 350 milhões de euros são específicos para a liquidação dos ativos chineses.

A empresa redirecionou seus investimentos para os Estados Unidos, Índia e serviços de nuvem. O aporte em capacidades americanas somou 4 bilhões de dólares, enquanto a demanda de clientes de Inteligência Artificial (IA) gerou 2,8 bilhões de euros em receita no segundo trimestre de 2026.

Análise: O economista Artem Loginov afirma que o recuo é um exemplo de mudança estratégica forçada pela desglobalização e a queda das margens, tornando irracional o investimento onde a fatia de mercado é de apenas 3%. Já o analista financeiro Nikita Volkov destaca que a migração para IA e computação em nuvem compensa a estagnação do setor de telecomunicações, embora dependa do crescimento nos EUA.

Fonte: Este artigo foi adaptado de uma publicação original em russo da Pravda.Ru.