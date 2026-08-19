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Fertilizantes da Rússia ganham fôlego nos EUA após decisão do Ministério do Comércio

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O Ministério do Comércio dos Estados Unidos reduziu a sobretaxa compensatória sobre importações de fertilizantes fosfatados da empresa "Apatit", sediada na região de Murmansk, referentes aos anos de 2020 e 2021. A alíquota caiu de 28,50% para 22,86%, conforme decisão publicada pelo órgão norte-americano.

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Photo: Tripelsuperfosfaat by tawatchai07, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
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Decisão judicial altera resultado de revisão administrativa

A revisão da tarifa decorreu de uma sentença do Tribunal de Comércio Internacional dos EUA (US Court of International Trade). O Ministério do Comércio informou que o veredito final do tribunal não coincidiu com as conclusões da própria revisão administrativa conduzida pelo departamento, o que obrigou a alteração da taxa.

O processo de revisão administrativa é o mecanismo regular pelo qual o governo dos EUA reavalia, anualmente, as margens de subsídio e dumping atribuídas a exportadores estrangeiros. Quando um tribunal contesta a metodologia ou os cálculos da administração, a tarifa aplicável aos períodos já examinados pode ser ajustada retroativamente.

Exposição do "Apatit" ao mercado norte-americano

A fábrica "Apatit" opera na região de Murmansk, no noroeste da Rússia. Em 2020, a empresa embarcou aproximadamente 140 mil toneladas de fertilizantes fosfatados para os Estados Unidos, volume que representou cerca de 10% de toda a produção do complexo no ano.

A redução da sobretaxa diminui o custo de entrada do produto russo no mercado dos EUA para o período coberto pela revisão. Para o exercício 2020-2021, a diferença de 5,64 pontos percentuais na alíquota altera a competitividade relativa do fertilizante murmanense frente a fornecedores de outras origens, ainda que a medida tenha efeito retrospectivo sobre operações já liquidadas.

Escopo e limites da medida

A decisão do Ministério do Comércio aplica-se exclusivamente ao período de revisão 2020-2021. Não há, no anúncio, indicação de que a nova alíquota se estenda a exercícios posteriores nem de que haja reembolso automático de diferenças já recolhidas pelos importadores norte-americanos — procedimento que depende de liquidação separada junto à alfândega dos EUA (CBP).

O "Apatit" integra o grupo PhosAgro, um dos maiores produtores mundiais de fertilizantes fosfatados. A unidade de Murmansk extrai minério de apatita-nefelina e o processa em concentrados e fertilizantes acabados. A fatia de 10% da produção destinada aos EUA em 2020 indica que o mercado norte-americano é um canal relevante, porém não predominante, na carteira de vendas da fábrica.

Não foram divulgados dados sobre o volume de exportações do "Apatit" para os EUA em 2021, nem sobre eventuais mudanças de rota, redirecionamento de cargas ou substituição de fornecedores por parte de compradores norte-americanos no período posterior.

Dado e base: Ministério do Comércio dos EUA; revisão administrativa de sobretaxa compensatória sobre fertilizantes fosfatados da JSC "Apatit" (região de Murmansk); período 2020-2021; alíquota anterior 28,50%, alíquota revista 22,86%; exportação de ~140 mil t em 2020 (~10% da produção).

Atribuição e limite: Ministério do Comércio dos EUA afirma que a alteração decorre de sentença do Tribunal de Comércio Internacional dos EUA que divergiu da revisão administrativa; a medida cobre apenas o período 2020-2021 e não prevê extensão automática a anos subsequentes nem restituição automática de diferenças tarifárias.

Fonte: Este artigo foi adaptado de uma publicação original em russo da Pravda.Ru.

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Author`s name Dmitriy Sokolov
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