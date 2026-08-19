Cacau brasileiro retorna ao mercado russo após quase três décadas

As importações de cacau em amêndoa para a região de Belgorod, no sul da Rússia, aumentaram recentemente, impulsionadas pela retomada de fornecedores sul-americanos. De acordo com dados locais, entrou no território da província cacau produzido no Equador, no Peru e, pela primeira vez em 27 anos, também do Brasil. A notícia veio após registros de controle sanitário em mais de 13 mil toneladas de produtos importados em 2024.

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Dado e base: Em 2024, o volume total de importações para a região de Belgorod caiu cerca de 2 mil toneladas em relação a 2023, principalmente pela redução na entrada de milho e farelo de colza.

Já no caso das importações que seguiram para a região, os parceiros tradicionais — como a Bielorrússia — mantiveram a liderança. Do país vizinho, chegaram a Belgorod produtos como madeira serrada, turfa, mudas e grãos. A Armênia e o Cazaquistão foram responsáveis pelo abastecimento de pepinos e tomates frescos, enquanto a China enviou cloreto de colina, insumo usado na alimentação animal.

Status econômico: Os produtos importados passaram por auditoria do laboratório do VNIIZh, vinculado ao Ministério da Agricultura da Rússia. Todos os lotes analisados atenderam aos padrões fitossanitários e receberam autorização para comercialização no mercado local.

A variação no perfil das importações reflete tanto o comportamento das cadeias globais quanto ajustes logísticos regionais. Enquanto fornecedores históricos como a Bielorrússia mantiveram volume estável, a diversificação geográfica ampliou o leque de origens — com destaque para a volta do Brasil ao mercado russo de cacau, após quase três décadas.

Os especialistas do setor monitoram se essa tendência de diversificação se mantém nos próximos meses, especialmente diante da sazonalidade agrícola e de eventuais flutuações nos custos de frete internacional.

Fonte: Este artigo foi adaptado de uma publicação original em russo da Pravda.Ru.