Proposta de hipoteca a 3% para indústria pode desestabilizar setor financeiro

Risco fiscal na proposta de hipoteca a 3% para trabalhadores industriais

A implementação de um programa de crédito imobiliário com taxa fixa de 3% para engenheiros e operários de indústrias pode desestabilizar o setor financeiro e sobrecarregar o orçamento público. A análise é de Vladimir Lopatin, presidente da Liga Nacional de Corretores Hipotecários, em entrevista à Pravda.Ru.

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A proposta, denominada "Hipoteca Popular", foi apresentada por Leonid Slutsky, líder do LDPR, após visita ao Complexo Industrial de Máquinas Pesadas de Irkutsk. A iniciativa surge em um cenário de queda crítica na acessibilidade habitacional na Rússia.

O mecanismo do subsídio e o impacto orçamentário

O ponto central da crítica reside no abismo entre a taxa proposta e o custo real do capital. Com o custo do dinheiro para os bancos situando-se entre 15% e 16%, a diferença teria de ser integralmente compensada pelo Estado.

Indicador Taxa Proposta Custo Bancário Atual Taxa de Juros 3% 15% – 16%

Lopatin argumenta que, como os contratos hipotecários possuem prazos extensos — variando de 25 a 30 anos —, o volume de subsídios necessários torna-se insustentável para o tesouro nacional. Segundo o especialista, a situação atual do orçamento não permite a viabilidade de tal medida.

Limitações do modelo de subsídio direcionado

O presidente da Liga Nacional de Corretores Hipotecários manifestou oposição ao subsídio direcionado a categorias específicas (como profissionais de TI, médicos ou professores), alegando que essa prática não soluciona a questão habitacional e gera riscos econômicos. Como alternativa, Lopatin citou o modelo da Alemanha, onde o governo prioriza o estímulo à poupança imobiliária em vez do incentivo ao endividamento.

De acordo com o especialista, medidas que inflam artificialmente a demanda via crédito barato funcionam como uma "mina" instalada sob o setor financeiro. Ele reforça que a dependência do mercado em relação aos indicadores macroeconômicos e às decisões de taxa do Banco Central torna a proposta irrealista no contexto atual.

Fonte: Este artigo foi adaptado de uma publicação original em russo da Pravda.Ru.