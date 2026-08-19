Especialista Vladimir Demidov prevê tendência de alta nos preços de combustíveis na Rússia

Os preços dos combustíveis automotivos na Rússia manterão uma dinâmica ascendente sustentada devido às dificuldades no setor de refino de petróleo e à influência da conjuntura externa de mercado, afirmou o especialista independente do mercado de petróleo e gás Vladimir Demidov. Em conversa com a Pravda.Ru, o especialista explicou que a estabilização dos preços não significará sua redução, pois o mercado interno enfrenta um déficit real de oferta.

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Desde o início do ano, a situação com os preços de varejo nos postos permanece tensa. Segundo dados do CDU TEK, no período de 1º de janeiro a 12 de julho, o custo médio da gasolina AI-92 aumentou 7,4%, atingindo 67,03 rublos por litro. O diesel encareceu 12,1%. Ao mesmo tempo, nos postos independentes, não integrados à estrutura das grandes petroleiras, registra-se um salto de preços ainda mais acentuado, chegando a quase 40%. Autoridades regionais e o FAS (Serviço Federal Antimonopólio) já começaram a registrar significativa dispersão no custo do combustível, o que gera preocupação entre consumidores e o setor agropecuário.

Demidov destacou que o fator-chave na formação de preços hoje é o estado das capacidades de refino. Segundo ele, os riscos de surgimento de escassez de recursos estão diretamente ligados à intensidade do impacto externo sobre a infraestrutura do setor. Paralelamente, eventos no Oriente Médio impulsionam as cotações mundiais do petróleo para cima. Qualquer volatilidade no mercado global tradicionalmente provoca encarecimento do combustível dentro do país.

"A situação com o déficit de combustível depende diretamente do estado da indústria de refino. Se os ataques a ela continuarem, pode-se supor que o déficit persistirá enquanto não cessarem", disse ele.

O especialista também observou que a tendência atual de alta dos preços é de longo prazo, e o papel do Estado se reduz a tentativas de conter o ritmo desse crescimento. Nesse contexto, o governo discute vários cenários de proteção do consumidor interno. Em particular, os órgãos competentes consideram a prorrogação da proibição de exportação de produtos petrolíferos para saturar o mercado local.

Ao mesmo tempo, o especialista refutou a opinião de que a principal causa do aumento dos preços seria diretamente a condução da operação militar especial, pois para as necessidades da SVO utiliza-se predominantemente diesel, e não gasolina. A raiz do problema está justamente nas falhas tecnológicas e na redução dos volumes de produção nas refinarias. Previsões de analistas confirmam que nos próximos meses os volumes de processamento de petróleo bruto podem cair para mínimos de vários anos.

"Os preços não cairão — isso não acontecerá. O crescimento é condicionado pelo déficit, causado por problemas no refino. Assim que esses problemas forem resolvidos, os preços entrarão em determinado intervalo e flutuarão dentro dele", explicou o especialista.

A situação se complica com a transformação do comércio em bolsa, onde pequenas redes de postos se encontram em posição vulnerável. Nessas condições, a expulsão de traders independentes leva à monopolização e a pressão adicional no varejo. Para evitar interrupções no abastecimento das regiões da Federação, as autoridades são forçadas a adotar medidas de emergência. O vice-primeiro-ministro que supervisiona o setor já exigiu reforçar o abastecimento das regiões onde se observa a mais aguda escassez de gasolina.

Verificação especializada: analista do mercado de produtos petrolíferos analista do mercado de produtos petrolíferos Alexei Chernov

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Fonte: Este artigo foi adaptado de uma publicação original em russo da Pravda.Ru.