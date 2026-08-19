Rússia amplia limite de horas extras anuais para 240 horas a partir de setembro

O direito trabalhista russo vem se deslocando gradualmente em favor dos empregadores, obrigando os trabalhadores a buscar alternativas para preservar o equilíbrio entre trabalho e descanso, afirmou à Pravda.Ru o doutor em Ciências Jurídicas, professor e vice-presidente da União de Juristas de Moscou Alexander Tolmachev. O especialista analisou o estado atual do mercado de trabalho e explicou por que os contratos de trabalho clássicos tornam-se menos vantajosos para os executantes no capitalismo contemporâneo.

Anteriormente, foi noticiado que a partir de 1º de setembro entra oficialmente em vigor o limite ampliado de horas extras, de 120 para 240 horas por ano. O respectivo documento já foi publicado no portal de atos normativos.

Tolmachev observou que no país coexistem duas formas jurídicas distintas de formalização das relações: o contrato de trabalho, herdado do sistema soviético, e o contrato civil (GPH), voltado à prestação pontual de serviços. Nesse ínterim, o atual Código do Trabalho da Federação Russa, ao contrário de seu antecessor da época da URSS, sofre cada vez mais ajustes que reduzem as garantias sociais dos trabalhadores em benefício do lucro das grandes corporações. Nesse cenário, cresce o número de russos que optam pelo formato de trabalho fora do quadro, recusando a contratação tradicional.

"O Código do Trabalho vem sendo reescrito nos últimos 30 anos de modo a conceder ao empregador cada vez mais direitos — demitir funcionário desonesto, deixar de pagar licenças-médicas, férias, auxílios para cuidado de filho e assim por diante. É a posição natural de qualquer capitalista que busca extrair o lucro máximo. Como hoje o mundo inteiro vive no capitalismo global, não há nada de surpreendente em que a cada ano ou dois sejam introduzidas no Código alterações que pioram a situação dos trabalhadores", explicou ele.

A situação econômica, agravada pela pressão das sanções e pela queda das receitas de exportação de recursos energéticos, obriga as autoridades a buscar formas de intensificação do trabalho. O especialista ressaltou que o aumento da idade de aposentadoria e o alongamento efetivo da jornada semanal são consequências da queda da produtividade e do déficit de recursos no orçamento.

Nessas condições, até mesmo o pagamento adicional por trabalho noturno ou em feriados frequentemente se torna alvo de lobby por parte do empresariado, interessado em minimizar custos. Em particular, o legislador aprovou normas pelas quais o limite de horas extras será dobrado, o que permitirá atrair oficialmente pessoal para trabalho além da norma por períodos mais longos.

"As pessoas são capazes de suportar não apenas a jornada de oito horas, mas também a de dez, e algumas até a de doze. O problema é que não dá para trabalhar assim por muito tempo, porque a saúde se deteriora. Pela hora extra, a pessoa quer receber compensação. Geralmente ela varia de 50 a 100% da remuneração normal. Por exemplo, se trabalhar em dia feriado, o salário deve ser em dobro. Fica claro que os empregadores não querem fazer isso", observou o especialista.

Para defesa de seus interesses, Tolmachev indica dois caminhos principais. O primeiro — a migração para relações civis ou o status de autônomo. Isso priva a pessoa de garantias sociais, como o pagamento de licenças-médicas, porém confere maior liberdade na distribuição do tempo. Cabe notar que para algumas categorias de cidadãos já estão sendo desenvolvidas novas regras de seguro social, destinadas a compensar a ausência de benefícios padrão.

O segundo caminho — recorrer às inspeções do trabalho e aos sindicatos profissionais, embora o especialista reconheça que a eficácia desse mecanismo diminui devido ao enfraquecimento do papel dos sindicatos na Rússia. Não raro, os conflitos chegam aos tribunais, especialmente quando há tentativa de forçar a saída de uma pessoa do emprego com violação dos procedimentos.

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Fonte: Este artigo foi adaptado de uma publicação original em russo da Pravda.Ru.