Preços do açúcar atingem máxima de 15 meses e pressionam indústria

Açougue global: preços do açúcar atingem máxima de 15 meses

O mercado global de açúcar registrou uma forte alta nas cotações da bolsa ICE Futures, alcançando os níveis mais elevados dos últimos 15 meses. Somente na primeira metade de agosto, o valor dos contratos futuros saltou 19%, recuperando patamares observados na primavera de 2025.

Photo: freepik.com by jcomp, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Ваза с сахаром

Essa escalada nos preços das commodities pressiona a estrutura de custos da indústria alimentícia e cria condições para a aceleração da inflação alimentar em escala global.

Dinâmica do mercado: volatilidade e riscos climáticos

Na terça-feira, 18 de agosto, o contrato futuro de açúcar bruto para outubro subiu mais de 4%, atingindo a marca de 17,58 centavos por libra-peso. Este é o valor mais alto registrado desde 22 de maio de 2025.

O movimento é impulsionado por receios de escassez na oferta dos maiores exportadores e gargalos logísticos. Segundo o macroeconomista Artëm Loginov, em entrevista à Pravda.Ru, a volatilidade reflete a insegurança dos traders quanto aos riscos climáticos, já que o mercado reage prontamente a qualquer previsão de safra no Brasil e na Índia.

A alta de 19% desde o início de agosto força importadores a reajustarem a precificação de futuros contratos, consolidando o açúcar como um dos ativos com maior valorização no setor agrícola atual.

Cenário na Rússia: produção local contra tendência global

Apesar da pressão externa, o mercado interno russo apresenta nuances. A redução nas áreas plantadas de beterraba sacarífera em certas regiões é compensada por alta produtividade e estoques acumulados. Além disso, a dependência direta dos preços internos em relação à bolsa ICE é limitada por medidas de regulação estatal e pelo índice de autossuficiência do país.

O analista financeiro Nikita Volkov explicou à Pravda.Ru que os preços domésticos dependem mais do equilíbrio entre oferta e demanda dentro da União Econômica Eurasiática (UEEA) do que exclusivamente dos futuros globais. Contudo, ele alerta que a paridade de exportação ainda induz atacadistas a revisarem seus preços.

Outro fator crítico é a inflação de custos logísticos e de embalagens; se esses gastos continuarem subindo, as redes de varejo poderão elevar os preços ao consumidor final mesmo com a produção de beterraba estável.

Impactos para empresas e consumidores

O principal risco é o efeito cascata. Como o açúcar é insumo básico para as indústrias de confeitaria, panificação e bebidas não alcoólicas, a alta no atacado impacta diretamente a cesta básica do consumidor.

Para as empresas, a gestão de riscos torna-se prioritária. O gestor de riscos Ilya Gusev destacou à Pravda.Ru que saltos abruptos na bolsa podem consumir a margem de lucro dos processadores em poucas semanas, tornando o hedge de compras essencial.

Fator de Mudança Efeito Econômico Alta de 19% nas cotações Elevação do custo de matéria-prima importada e doces Pico de preços desde maio/2025 Pressão sobre índices alimentares e inflação global Produção interna estável (RF) Contenção de preços no varejo via recursos próprios

Fonte: Este artigo foi adaptado de uma publicação original em russo da Pravda.Ru.