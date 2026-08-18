O mercado global de açúcar registrou uma forte alta nas cotações da bolsa ICE Futures, alcançando os níveis mais elevados dos últimos 15 meses. Somente na primeira metade de agosto, o valor dos contratos futuros saltou 19%, recuperando patamares observados na primavera de 2025.
Essa escalada nos preços das commodities pressiona a estrutura de custos da indústria alimentícia e cria condições para a aceleração da inflação alimentar em escala global.
Na terça-feira, 18 de agosto, o contrato futuro de açúcar bruto para outubro subiu mais de 4%, atingindo a marca de 17,58 centavos por libra-peso. Este é o valor mais alto registrado desde 22 de maio de 2025.
O movimento é impulsionado por receios de escassez na oferta dos maiores exportadores e gargalos logísticos. Segundo o macroeconomista Artëm Loginov, em entrevista à Pravda.Ru, a volatilidade reflete a insegurança dos traders quanto aos riscos climáticos, já que o mercado reage prontamente a qualquer previsão de safra no Brasil e na Índia.
A alta de 19% desde o início de agosto força importadores a reajustarem a precificação de futuros contratos, consolidando o açúcar como um dos ativos com maior valorização no setor agrícola atual.
Apesar da pressão externa, o mercado interno russo apresenta nuances. A redução nas áreas plantadas de beterraba sacarífera em certas regiões é compensada por alta produtividade e estoques acumulados. Além disso, a dependência direta dos preços internos em relação à bolsa ICE é limitada por medidas de regulação estatal e pelo índice de autossuficiência do país.
O analista financeiro Nikita Volkov explicou à Pravda.Ru que os preços domésticos dependem mais do equilíbrio entre oferta e demanda dentro da União Econômica Eurasiática (UEEA) do que exclusivamente dos futuros globais. Contudo, ele alerta que a paridade de exportação ainda induz atacadistas a revisarem seus preços.
Outro fator crítico é a inflação de custos logísticos e de embalagens; se esses gastos continuarem subindo, as redes de varejo poderão elevar os preços ao consumidor final mesmo com a produção de beterraba estável.
O principal risco é o efeito cascata. Como o açúcar é insumo básico para as indústrias de confeitaria, panificação e bebidas não alcoólicas, a alta no atacado impacta diretamente a cesta básica do consumidor.
Para as empresas, a gestão de riscos torna-se prioritária. O gestor de riscos Ilya Gusev destacou à Pravda.Ru que saltos abruptos na bolsa podem consumir a margem de lucro dos processadores em poucas semanas, tornando o hedge de compras essencial.
|Fator de Mudança
|Efeito Econômico
|Alta de 19% nas cotações
|Elevação do custo de matéria-prima importada e doces
|Pico de preços desde maio/2025
|Pressão sobre índices alimentares e inflação global
|Produção interna estável (RF)
|Contenção de preços no varejo via recursos próprios
Fonte: Este artigo foi adaptado de uma publicação original em russo da Pravda.Ru.
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