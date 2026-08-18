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Frota de navios gaseiros sob bandeira russa cresce quase duas vezes em relação ao ano anterior

economia

O número de petroleiros-gaseiros sob bandeira russa cresceu para 19 unidades até agosto de 2026. Segundo dados do jornal "Vedomosti", citando apresentações setoriais, isso representa 1,9 vez o nível de agosto do ano anterior. Para comparação: no início de 2025, apenas um gaseiro — o "Portovyy" — constava no registro russo.

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O aumento da frota acompanha a expansão do tonelagem e da capacidade de carga. O deadweight conjunto dos navios sob bandeira RF, de janeiro de 2025 a agosto de 2026, subiu de 80 mil para 1,56 milhão de toneladas. A capacidade de carga total passou de 138 mil para 2,9 milhões de metros cúbicos.

Mecanismos de expansão da frota

O acréscimo ao registro ocorreu por dois fatores: a reflaginação na Rússia de navios de construção estrangeira e o início das entregas em série de gaseiros pelo complexo de construção naval "Zvezda".

O crescimento da frota está ligado à reorientação das exportações de gás natural liquefeito (GNL) para mercados asiáticos e à criação de rotas de entrega independentes sob condições de sanções.

Indicador Janeiro 2025 Agosto 2026
Número de navios (un.) 1 19
Deadweight conjunto (mil t) 80 1.560
Capacidade de carga (milhões m³) 0,138 2,9

Navegação ártica

Prioridade especial é dada a navios de classe de gelo para operação em altas latitudes. O primeiro-ministro Mikhail Mishustin informou anteriormente que mais três gaseiros entrarão em operação nos próximos anos. Esses navios garantirão navegação o ano inteiro pela Rota do Mar do Norte, necessária para os projetos "Yamal GNL" e "Arctic GNL-2".

O setor observa que os atuais ritmos de renovação da frota permitem atender às necessidades das capacidades de produção. Contudo, para a substituição completa de importações no segmento de construção naval de gaseiros de grande tonelagem, serão necessários mais alguns anos. O governo não descarta nova expansão do registro à medida que se concluírem as construções de novas encomendas em estaleiros nacionais.

Fonte: Este artigo foi adaptado de uma publicação original em russo da Pravda.Ru.

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Author`s name Petr Ermilin
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