Mercados africanos e asiáticos ampliam importações de frutos do mar do Extremo Oriente

Exportações de peixes e frutos do mar do Extremo Oriente russo sobem para 746 mil toneladas até agosto de 2026

Dado e base: Entre 1º de janeiro e 17 de agosto de 2026, Primorie e Sacalina exportaram 746 mil toneladas de peixes e frutos do mar em 14,8 mil remessas. Fonte: Serviço Federal de Vigilância Veterinária e Fitossanitária do Extremo Oriente. Photo: Pravda.Ru by Сергей Вьюгин is licensed under Все права защищены Рыбаки выгружают свежий улов на причале

Status econômico: China lidera lista de destinos com 544,5 mil toneladas; Coreia do Sul figura em segundo lugar com 177,6 mil toneladas. A pesca local atende demanda diversificada, incluindo mercados africanos e do Sudeste Asiático.

Até meados de agosto, Primorie e Sacalina haviam movido 746 mil toneladas de peixes e frutos do mar por meio de 14,8 mil remessas oficiais. Os dados são do Serviço Federal de Vigilância Veterinária e Fitossanitária do Extremo Oriente (Rosselkhoznadzor).

O principal destino das exportações é a China, que importou 544,5 mil toneladas no período — cifra suficiente para abastecer mais de um terço do volume total embarcado. A Coreia do Sul figura em segundo lugar, com 177,6 mil toneladas, consolidando a influência dos mercados asiáticos no comércio local.

Os volumes restantes ficaram distribuídos entre destinos diversificados como Nigéria (acima de 10 mil toneladas), Japão (8,7 mil toneladas) e Uzbequistão (2,7 mil toneladas). Completam a lista Vietnã, Gana, Togo e Tailândia. Quatro países africanos e dois asiáticos entram assim na rota comercial do Extremo Oriente russo.

Segundo revelam especialistas da cadeia pesqueira regional, os produtos mais procurados no exterior são o bacalhau, a merluza do Alasca e o caranguejo vivo. A preferência decorre tanto do perfil de demanda asiática quanto da qualidade da saúde do pescado produzido na região.

A fiscalização das 14,8 mil remessas conta com supervisão do Rosselkhoznadzor de Primorie e envolve o atendimento a normas técnicas de cada país destino e dos padrões do Espaço Econômico Eurasiático (EEA). Cada remessa passa por controle sanitário antes da saída dos portos.

O ritmo dos embarques reflete a capacidade de escoamento dos portos regionais e a manutenção de protocolos de qualidade que abrem portas para mercados com exigências elevadas como China e Coreia do Sul.

Fonte: Este artigo foi adaptado de uma publicação original em russo da Pravda.Ru.