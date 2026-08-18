O custo do transporte de cargas nas principais rotas mundiais atingiu patamares históricos. De acordo com dados da agência Argus, citados pelo Financial Times, o cenário é impulsionado por conflitos militares e secas severas na Europa e América Latina, afetando gargalos críticos como o Canal do Panamá, o Rio Reno e as águas dos mares Vermelho e Negro.
|Rota/Região
|Indicador de Custo / Status
|Causa Principal
|Canal do Panamá
|Taxas entre US$ 1,1 milhão e US$ 2,5 milhões
|Baixo nível da água (El Niño)
|Golfo Pérsico → Ásia
|US$ 15,22 por barril (máximo desde 2005)
|Riscos no Estreito de Bab el-Mandeb
|Rio Reno (Alemanha)
|Níveis de frete equivalentes a 2012
|Seca extrema / nível crítico d'água
Além das rotas fluviais e de granéis, o transporte de containers sofreu forte impacto. As tarifas spot do Extremo Oriente para a costa leste dos Estados Unidos saltaram 234% em um ano, chegando a US$ 10.249 por container de 40 pés.
Alexander Saveris, CEO da CMB Tech, alerta que a alta nos custos pode forçar o fechamento de empresas ou a migração para fornecedores de matérias-primas mais caros em outras regiões. No varejo, especialmente em produtos de baixa margem, a tendência é que os custos extras de frete sejam repassados ao consumidor final.
Para mitigar riscos, empresas britânicas anteciparam pedidos e diversificaram fornecedores. A alta no seguro contra riscos de guerra no Mar Vermelho também empurra navios para rotas mais longas, evitando zonas de conflito.
Embora Maersk e Hapag-Lloyd tenham retomado parcialmente serviços no Canal de Suez, o tráfego segue limitado. Paradoxalmente, a escassez de tonelagem disponível e as tarifas elevadas permitiram que a Maersk revisasse sua previsão de lucro para cima duas vezes em um único ano.
Fonte: Este artigo foi adaptado de uma publicação original em russo da Pravda.Ru.
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