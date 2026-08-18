O detalhe técnico por trás da recarga de combustível na usina flutuante de Pevek

Rosatom abastece reator da usina nuclear flutuante em Pevek

A divisão de combustíveis da Rosatom entregou o novo carregamento de combustível nuclear para a Estação Térmica Nuclear Flutuante (PATES) Akademik Lomonosov, operando na cidade de Pevek, na região da Chukotka. O lote foi destinado especificamente à unidade do reator nº 1.

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A fabricação dos cassetes de combustível ocorreu no Mashinostroitelny Zavod (AO MSZ), em Elektrostal. Antes do embarque, o equipamento passou por testes de aceitação e inspeção técnica com a supervisão do Registro Marítimo Russo para Navegação.

Ciclo operacional e manutenção

O bloco energético utiliza dois reatores do tipo KLT-40S, projetados originalmente para quebra-gelos. Diferente de usinas terrestres, onde a substituição ocorre a cada 12 ou 18 meses, a PATES exige a recarga apenas a cada poucos anos, processo que envolve a descarga completa da zona ativa e a inserção do novo combustível.

Unidade Status / Prazo de Recarga Reator nº 1 Recarga efetuada no final de 2023 (entrega atual) Reator nº 2 Recarga realizada em 2024; próxima prevista para 2027

A conclusão destes trabalhos confirma que o bloco flutuante completou seu primeiro ciclo de combustível em ambas as instalações conforme planejado.

A tecnologia de blocos energéticos baseados em reatores RITM é voltada ao suprimento de áreas costeiras remotas. Segundo a Rosatom, unidades similares estão em construção para alimentar um dos maiores projetos de metalurgia não ferrosa da Rússia.

Fonte: Este artigo foi adaptado de uma publicação original em russo da Pravda.Ru.