Holding Rosel lança sistema bioacústico contra colisões de aves em hubs aéreos

Rosel lança sistema 'ORNI' para reduzir prejuízos em aeroportos

A holding Rosel, integrante da estatal Rostec, apresentou o complexo de segurança ornitológica "ORNI", desenvolvido para evitar colisões entre aeronaves e aves. O sistema está em fase de demonstração e é destinado à infraestrutura de grandes aeroportos.

Photo: Pravda.Ru by Оксана Лазаренко is licensed under Все права защищены Взлет самолета на фоне закатного солнца над аэропортом

O equipamento atua na limpeza de rotas de chegada e partida, detectando alvos em um raio de até 21 km. Para afastar as aves, o complexo utiliza dispositivos bioacústicos, com capacidade para repelir até cem indivíduos simultaneamente.

De acordo com os desenvolvedores, a implementação do ORNI pode reduzir as perdas diretas dos aeroportos — que incluem custos de reparo de componentes, substituição de peças e prejuízos por inatividade técnica — em uma média de 900 milhões de rublos anualmente.

"O uso de interferência bioacústica reduz os riscos de danos nos motores e na fuselagem dos aviões, fator crítico para a manutenção do cronograma de voos em hubs de grande porte", afirma Alexander Morozov, especialista em testes e certificação.

Defesa anti-drone em condições árticas

Além da proteção ornitológica, a Rosel apresentou soluções para detecção e supressão radioeletrônica de drones (UAVs). O equipamento foi adaptado para operar sob temperaturas extremas e condições climáticas da região do Ártico, visando a proteção de polos industriais e nós de transporte.

Segundo Natalia Kotlyar, especialista da Rosel, o mercado russo de sistemas anti-drone movimentou 12 bilhões de rublos no último ano. O segmento de inteligência radiotécnica e detecção por radar apresentou a maior expansão, com crescimento próximo a 50%.

A especialista destacou a mudança na tática de uso de UAVs, com a transição para ataques coordenados em "enxames", onde parte dos drones atua como distração enquanto outros executam o impacto. Em 2025, foram registrados 47 casos de uso de munições especiais e químicas disparadas por drones contra alvos civis.

Para mitigar essas ameaças, a empresa propõe uma abordagem escalonada que integra:

Radiolocalização passiva;

Guerra eletrônica (EW);

Neutralização cinética;

Centros de controle situacional unificados.

O desenvolvimento atual do hardware também incorpora algoritmos de redes neurais para acelerar o processamento de dados e a tomada de decisão operacional.

Fonte: Este artigo foi adaptado de uma publicação original em russo da Pravda.Ru<///a>.